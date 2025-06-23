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Oyuncu Almila Ada evlendi! İşte müstakbel eşi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Almila Ada evlendi! İşte müstakbel eşi...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Almila Ada, iş adamı İhsan Çilsal ile İstanbul'da dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

“Üç Kız Kardeş,” “Kırgın Çiçekler” ve “Barış Akarsu Merhaba” gibi projelerde rol alan oyuncu Almila Ada, geçtiğimiz şubat ayında iş adamı İhsan Çilsal ile nişanlanmıştı.

Oyuncu Almila Ada evlendi! İşte müstakbel eşi... - 1. Resim

Çift, Tarabya’daki bir otelde aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Sarıyer Belediye Başkanı’nın kıydığı nikahta, İhsan Çilsal’ın şahitliğini Nurettin Bostancıoğlu ve Koray Kantarcı yaparken, Almila Ada’nın şahitleri Lokman Kanat ve Elif Tutarkaban oldu.

Oyuncu Almila Ada evlendi! İşte müstakbel eşi... - 2. Resim

Almila Ada ile İhsan Çilsal'ın aileleri ve yakınlarının katıldığı düğün töreninden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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