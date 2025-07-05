Esra Erol'a çıktı, 3 ay sonra eşini vahşice katletti! "Pişmanım" dedi, cezası indi

Bursa'da evi terk eden eşini bıçaklayarak öldüren Hakkı Koca'nın davasında karar verildi. 4 çocuk annesi Leyla Koca'yı sokak ortasında gözünü kırpmadan bıçaklayan koca, müebbet hapis cezası aldı. Cinayetten 3 ay önce Esra Erol'un programına çıkan sanık, mahkemede "Pişmanım" derken; ceza indirimi uygulandı.

31 Ağustos 2023 tarihinde Bursa Mudanya yolu Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Aracın içinde Leyla Koca ile tartışan Hakkı Koca, otomobilden inen eşinin peşinden koşup, 4 kez bıçakladı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Talihsiz kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Zanlı Hakkı Koca, olay yerinde vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Koca, emniyetteki ifadesinde, "Eşimin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendim, tartıştık. Hakaret etti, araçtan inip kaçınca peşinden gittim, bıçakladım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

STÜDYODA ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Cinayetten 3 ay önce Esra Erol'un sunduğu TV programına çıkan çiftin, burada da tartıştıkları, Hakkı Koca'nın stüdyoda eşinin üzerine yürüdüğü ortaya çıktı. Programda Leyla Koca'nın "O arsayı sana vermiyorum" demesine sinirlenen Koca, "Dengesiz konuşma" diyerek agresif tavırlar sergiledi.

MAHKEMEDE "PİŞMANIM" DEDİ, CEZA İNDİRİMİ ALDI

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Hakkı Koca, eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu iddia ederek, tartışma sırasında hakaret ve tükürmeye maruz kaldığını söyledi. "Araçtan inip kaçınca peşinden gidip bıçakladım. Pişmanım" dedi. Leyla Koca'nın çocukları da babalarından şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, Hakkı Koca'yı önce "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki tutumu ve geleceği üzerindeki muhtemel etkileri gerekçesiyle hüküm müebbet hapis cezasınaçevirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.