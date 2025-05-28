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Esra Erol'da yana döne aranıyordu! Ağaca asılı halde cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Esra Erol&#039;da yana döne aranıyordu! Ağaca asılı halde cesedi bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da 22 Nisan'dan beri kayıp olan Özgür Evren Öziş, ormanlık alanda ölü bulundu. Öziş'in ailesi Esra Erol'a çıkıp oğullarını arıyordu.

Yalova'da 22 Nisan'da ağabeyi ile yaşadığı tartışmanın ardından evinden çıkıp giden Özgür Evren Öziş, yaklaşık 1 aydır aranıyordu.

KENDİNİ AĞACA ASMIŞ

Ailesinin bulunması için televizyon programlarına başvurduğu Öziş'in cansız bedenine merkeze bağlı Hacımehmet köyünde ulaşıldı. Öziş, köy mezarlığının karşı tarafından bulunan ormanlık alanda kendisini ağaca asmış şekilde köylüler tarafından bulundu.

Esra Erol'da yana döne aranıyordu! Ağaca asılı halde cesedi bulundu - 1. Resim

Olay yerinde savcı ve jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından Öziş'in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esra Erol'da yana döne aranıyordu! Ağaca asılı halde cesedi bulundu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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