Merkeze çekilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na yeni görev

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekildiğini duyurmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tekbıyıkoğlu'nun merakla beklenen yeni görevi belli oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mayıs'ta yapılan duyuruda, Tunceli'de valilik koltuğuna Ertuğrul Aslan'ın oturduğu duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir" denildi.

TEKBIYIKOĞLU'NUN YENİ GÖREVİ

Bu gelişme gündemde yankı uyandırırken Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliği’ne Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği’ne İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı. Böylece Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi de netleşmiş oldu.

KASIM AYINDA ATANMIŞTI

Bülent Tekbıyıkoğlu, DEM Partili Tunceli Belediyesi’ne 22 Kasım 2024’te kayyum olarak atanmıştı. DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’a, yargılandığı davalarda “terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 6 yıl 3’er ay hapis cezası verilmişti.