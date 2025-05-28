Altın fiyatlarında satış baskısı! ‘Ons’ ve ‘gram’da düşüş sürecek mi? 

Altın fiyatlarında son dakika! 28 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4.140 TL ve ons fiyatı 3.295 dolardan güne başlıyor. Altında bu hafta %1,8 düşüş dikkat çekerken; ABD ve AB arasında ticaret müzakereleri iyimserliği artırdı. Rusya-Ukrayna ateşkes belirsizliği ise temkinli duruşu destekliyor. Onsta 3.280-3.250 dolar bandı destek ve 3.350 dolar direnç olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, altın fiyatlarında da zayıf görünüm öne çıkıyor. Dünkü işlemlerde %1,25 değer kaybeden ve 3.300 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatında bugün ilk işlemler 3.295 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. Fiyatlarda sınırlı bir değer kaybı dikkat çekiyor.

İçeride spot piyasada işlem gören 28 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4.140 TL seviyesinden güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 4.125- 4.175 TL alım ve satım bandından seyrediyor. Çeyrek altında da sabah saatlerinde 6.820 TL’den satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

Bu hafta başında 99,16’ya kadar gerileyen dolar endeksi, hafta ortası işlemlerde toparlanarak yeniden 99,80 seviyesine yükseldi. Öte yandan geçen hafta 4,62’yi test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 4,47’ye kadar geriledi. Dolar göstergelerinde bu güçlenme eğilimi, altın fiyatlarına baskı yaptı.

ABD’DEN KRİTİK VERİ GELDİ

ABD’de son ekonomik veriler de piyasada risk iştahının yükselmesine sebep oldu. Tarifeler konusunda ülkeler arasında anlaşma zeminlerinin oluşmasının ardından, ABD’de tüketici güveni de hızlı arttı. Conference Board Tüketici Güven Endeksi mayısta 12,3 puan yükseldi ve 98 seviyesine yöneldi.

WALL STREET ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD ve AB arasında tarife müzakerelerinin başlaması ve Trump’ın %50 gümrük vergisi kararını 9 Temmuz'a ertelemesi iyimserliği artırdı. ‘Güvenli liman’ altından çıkışlar ve ABD borsalarında yükselişler öne çıktı. Endeksler %1,8-%2,5 arası prim yaptı.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının artması ve ABD Başkanı Trump’tan gelen “Putin ateşle oynuyor" açıklaması, yatırımcıların temkinli duruşunu sürdürmesine de sebep oluyor. Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları, altın fiyatlarında daha hızlı düşüşlerin önüne geçiyor.

İlgili Haber Kritik seviyenin altını test etti! Altın fiyatlarında 2 haftanın en sert düşüşü

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Altın fiyatlarında son 1 haftalık süreçte 3280 doların destek olarak öne çıktığını belirten analistler, “Bu desteğin kırılması halinde 3250 dolar ikinci destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 3350 dolar kritik direnç olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

FED TUTANAKLARI VE PCE…

Piyasalarda bu akşam açıklanacak FED tutanakları ve Cuma günü ABD PCE enflasyon verileri bekleniyor. Bu arada Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari, dün yaptığı açıklamada, daha yüksek tarifelerin enflasyonu nasıl etkilediği konusunda daha fazla netlik oluşana kadar faiz oranlarının sabit tutulması çağrısında bulundu.