Kritik seviyenin altını test etti! Altın fiyatlarında 2 haftanın en sert düşüşü

Altın fiyatlarında son dakika! Ons fiyatı bugünkü işlemlerde %1,25 geriledi ve 3300 dolara düştü. Bu, son 2 haftanın en sert düşüşü oldu. ABD ile AB arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileştirilmesine yönelik yatırımcı iyimserliği “güvenli liman” talebinde zayıflamaya sebep oldu. Bununla birlikte ABD’de bütçe açığı, ticaret görüşmelerindeki kırılganlık, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gerginlikler, altında daha hızlı düşüşü engelliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Altın fiyatları haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Dünkü işlemlerde %0,45 değer kaybederek 3.342 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün de %1,25 düşüşle 3300 dolara geriledi. Bu düşüş aynı zamanda sın 2 haftanın da en sert düşüşüne işaret etti. Ons, bugünkü işlemlerde en düşük 3285 doları da test etti.

Spot piyasada gram altın fiyatı 4.138 TL’ye gerilerken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da akşam saatlerinde işlemler 4120 – 4175 TL alım ve satım aralığında gerçekleşiyor.

MÜZAKERE İYİMSERLİĞİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD ile AB arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileştirilmesine yönelik yatırımcı iyimserliği “güvenli liman” talebinde zayıflamaya sebep oldu. Dün AB tarafı, bir ticaret savaşından kaçınmak için ABD ile müzakereleri hızlandırmayı kabul ettiğini bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump da Avrupa mallarına %50 gümrük vergisi kararını 9 Temmuz'a ertelemişti.

BU GELİŞMELER KRİTİK

Bununla birlikte bazı gelişmeler, yatırımcıların temkinli duruşunu sürdürmesine sebep oluyor. ABD’de bütçe açığının genişlemesi, ticaret görüşmelerindeki kırılganlık, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gerginlikler, altında daha hızlı gerilemenin önüne geçiyor. Piyasada yarınki FED Tutanakları ve cuma günü yayınlanacak PCE enflasyon verileri bekleniyor. Bunlar, FED’in faiz kararlarına ilişkin ipuçları verecek.

'ONS'TA BU DESTEKLERE DİKKAT

Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede, “ABD-AB uzlaşma sürecinde somut adımlar ve jeopolitik risklerde de başta Rusya-Ukrayna arasında somut gelişmeler olmadıkça, yatırımcıların altına ilgisi devam edebilir. Trump'ın bu konuya çok zaman ayırdığı ve bir uzlaşı istediği görülüyor. Sonuç alamadığı noktada yaptırım kozunu pazarlık sürecinde kullanmak isteyebilir. Bu durum, tansiyonun artmasına neden olabilir. Onsta 3.300 ve 3.250 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir.” denildi.