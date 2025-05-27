Altın almak için acele etmeyin! "Düşecek" diyen İslam Memiş rakam verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bu hafta düşüş beklediğini belirten Memiş, altın almayı düşünenlere de "Bekleyin" uyarısında bulundu. Alım fırsatı için rakam veren Memiş, "Bu seviyenin altına çekilmeler sürpriz olmayacaktır." dedi.

Ekonomist İslam Memiş, kendi YouTube kanalından haftalık piyasa analizi yaptı. Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Memiş, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

GRAM ALTINDA 4.100 LİRA BEKLENTİSİ

Altında bu hafta düşüş beklediğini belirten Memiş, alım için acele edilmemesi gerektiğini vurguladı. Memiş, "Gram altında 4.200 lira seviyesinin altına sarkmalarda 4.100 lira seviyelerine takip edeceğiz. Tekrar 4.100 liranın altına sarkarsa tekrar bir yorum yapacağım, ne yapılmasıyla ilgili." dedi.

"SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR"

Ons altında geri çekilme beklediğini ve bunun gram altına da yansıyacağını belirten Memiş, "Bu haftanın özelinde ons altın tarafında 100 dolarlık bir geri çekilme öngördüğüm için gram altında 4.100 lira seviyesinin altına çekilmeler benim nazarımda sürpriz olmayacaktır." şeklinde konuştu.

"KISA VADEDE DÜŞÜŞ YÖNLÜ ÖNGÖRÜM DEVAM EDİYOR"

Memiş sözlerini şöyle tamamladı: "Ons altında nazarında bu haftanın özelinde 3.180-3.380 dolar aralığı var. Bu bant aralığını bu hafta takip edeceğiz. Aşağıda 3.180 dolar seviyesi, yukarda 3.380 dolar seviyesi var. Kısa vadede düşüş yönlü öngörüm devam ediyor."