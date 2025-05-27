Dolar/TL için 45 TL sesleri! ABD'li Goldman Sachs'tan çarpıcı tahmin

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Dev banka şu sıralar 39 lira sınırında bulunan dolar/TL için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Banka kurun 45 lirayı göreceğini belirtti. İşte detaylar...

Goldman Sachs, küresel döviz raporu yayımladı. Türk lirasına (TL) ilişkin de analiz yapan banka, 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık dolar/TL tahminlerini güncelledi.

12 AYLIK DOLAR/TL TAHMİNİNDE 3 LİRALIK ARTIŞ

Dev banka doların 3 aylık süreçte 41 liraya, 6 aylık süreçte 43 liraya yükseleceğini öngördü. Goldman Sachs'ın 12 ay sonrası için dolar/TL tahmini ise 42 liradan 45 liraya çıktı.

BRÜT REZERVLERDE 25 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Mart ayındaki kur şokuna dikkat çeken Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve ek önlemlerle piyasada müdahale ettiğini belirtti. Bu adımların TL'ye dengelenme sağladığı belirtildi. Merkez'in adımlarıyla brüt rezervlerde 25 milyar dolarlık artış görüldüğü, yeni dolarizasyonun frenlendiği vurgulandı.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Goldman Sachs'ın geçtiğimiz günlerde faiz kararına ilişkin yaptığı analizde de dikkat çeken ifadeler yer almıştı. ABD'li banka faiz indirimleri için temmuz ayını işaret etmişti. Banka, "TCMB'nin haziran toplantısında beklemede kalması ve bunun yerine temmuz ayında politikayı yeniden gevşetmeye başlaması beklentimizle büyük ölçüde tutarlı olduğunu düşünüyoruz." açıklamasını yapmıştı.