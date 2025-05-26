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Sigara fiyatlarına zam geldi! Tiryakiler üzülecek, işte yeni liste

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sigara fiyatlarına zam geldi! Tiryakiler üzülecek, işte yeni liste
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sigara tiryakilerini üzecek bir zam haberi daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. İşte en ucuz ve en pahalı sigara markaları...

Sigara fiyatlarına tiryakileri üzecek zamlar yapılmaya devam ediliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna maliyet zammı yapıldığını açıkladı. 

SİGARAYA MALİYET ZAMMI

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Dündar, dünyanın en büyük uluslararası tütün ürünü üreticisinden biri olan JTİ'nin maliyet artışına gittiğini açıkladı. Dündar, JTİ grubunda bazı sigara markalarında paket başına 1 TL zam yapıldığını duyurdu.

ZAM NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

JTİ bünyesindeki sigara markalarına yapılacak zam 27 Mayıs 2025 tarihinden, yani yarından itibaren geçerli olacak.

HANGİ SİGARAYA ZAM GELDİ İŞTE EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARALAR

1 TL'lik zam JTİ grubunda her markaya gelmedi.

Zam bir önceki listeyle karşılaştırıldığında JTİ grubundaki 79 TL'den satılan WNSTN D&S 80 TL'ye, 83 TL'den satılan WNSTN 84 TL'ye, 89 TL'den satılan  WNSTN S 90 TL'ye çıktı.

76 TL'den satılan CML marka sigara ise 77 TL'ye yükseldi.

Son olarak JTİ marka sigara grubunda en pahalısı olan 175 TL'den satılan sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 195 TL'ye yükseldi. Diğer ürünlerde bir fiyat değişimi yaşanmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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