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Haberler > Ekonomi > Sigarada kart komisyonu alana yaptırım geliyor

Sigarada kart komisyonu alana yaptırım geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sigarada kart komisyonu alana yaptırım geliyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kredi kartıyla sigara alımında ekstra ücret veya kart komisyonu talep eden iş yerlerine yaptırım geliyor.

Uzun zamandır bu konuda yapılan tartışma ve şikâyetlere son noktayı Ticaret Bakanlığı ve BDDK koydu. Bakanlık ve BDDK kredi kartıyla sigara satışlarında vatandaştan ilave ücret talep edemeyeceğini bildirdi.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, üye işyerlerinin kart hamilinden kartın kullanılması sebebiyle komisyon veya benzeri isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemeyeceğinin düzenlendiğine dikkat çekildi.

Bakanlık ve BDDK, bu hükme uymayanların bankalarla olan üyelik sözleşmelerinin feshedileceğini hatırlattı.

Buna rağmen kredi kartı ve sigara satışı sırasında ilave ücret isteyen işletmelerin savcılıklar veya BDDK’ya bildirilmesi istendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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