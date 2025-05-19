Günde 1 paket sigara içiyorsanız dikkat! Protez ameliyatı olamayabilirsiniz

Eklem hasarlarının görülme sıklığı günümüzde artarken, uzmanlar ise protez ameliyatlarından sonra görülebilecek enfeksiyon riski sebebiyle bazı kişilerin ameliyat şansının düştüğünü söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Günümüzde obezite, hareketsizlik, yanlış egzersiz gibi sebeplerle eklem hasarlarının görülme sıklığı giderek artıyor. Bu nedenle diz, kalça, omuz protezi veya omurga cerrahisine ihtiyaç duyan pek çok kişiyle karşılaşmak mümkün. Ancak uzmanlar, protez ameliyatlarından sonra görülebilecek enfeksiyon riski sebebiyle bazı kişilerin ameliyat şansının düştüğünü söylüyor. Konuyla ilgili olarak Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Tözün, kontrol edilemeyen diyabet hastalığı ile günde bir paketten fazla sigara kullanımında hastaların mümkünse ameliyat edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Zira cerrahi sonrası enfeksiyon riski yüzde 1-2 iken bu kişilerde risk yüzde 4-5’lere çıkmaktadır. Bir başka deyişle, risk 2-3 kat artmaktadır. Diyabet hastalığı kontrol edilebilir noktaya ulaştığında ve sigara kullanımı bırakıldığında ise risk kabul edilebilir seviyeye düşer” dedi.

YILDA 2 MİLYON 500 BİN KİŞİYE PROTEZ CERRAHİSİ YAPILIYOR

Eklem protezi teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde yıpranmış eklemlere uygulanan yapay protezler sonrasında hastalar yaşadıkları şiddetli ağrılardan kurtulurken, hareket kabiliyetlerini de yeniden kazanıyor. Protez ömrünün 30 yıla uzaması ve ameliyat yöntemlerinin gelişmesi sayesinde daha çok sayıda insan bu yöntemle iyileşmek için hastanelere başvuruyor. Öyle ki dünyada her yıl 2 milyon 500 bin hasta, protez cerrahisi oluyor. Üstelik nüfusun yaşlanmasıyla birlikte gelecekte bu sayının katlanarak artacağı düşünülüyor.

YÜZDE 3 ENFEKSİYON RİSKİ VAR

Ancak, tüm ameliyatlarda olduğu gibi protez cerrahisinde ortaya çıkabilecek “enfeksiyon riski” uzmanların en dikkat ettiği konular listesinde yer alıyor. Dünya istatistikleri, her 100 hastadan 1-3’ünde enfeksiyona bağlı sorunlar yaşandığını gösteriyor. Enfeksiyon bazen daha uzun tedavi süreci gerektiriyor, bazen de protezlerin işlev kaybına yol açıyor. Hal böyle olunca, ortopedi ve enfeksiyon uzmanları, protez cerrahisinde enfeksiyon risklerini bertaraf edecek yeni yöntemler üzerine çalışıyorlar. İşte bu konuda uluslararası bir toplantı da İstanbul’da gerçekleşti.

Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Eklem Merkezi (IJC) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “3’üncü Uluslararası Ortopedik Enfeksiyonlar Konsensüs (uzlaşma) Toplantısı” için tüm dünyadan protez cerrahisi ve enfeksiyon hastalıklarında uzman olan 1200 hekim, İstanbul’da bir araya geldi. Ameliyathane kapısının açılma sayısından, ameliyat sırasında kullanılan cerrahi eldiven sayısına kadar enfeksiyon riskini düşürecek yöntemler tartışıldı. Ayrıca; “Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş hastalarda protez ameliyatı sonrası enfeksiyon riski, hastanın mikrobiyatasının ya da genetik özelliklerinin enfeksiyon üzerinde etkisi olup olmadığı, ameliyat sonrası kullanılan antibiyotiklerin kullanım saatine kadar birçok soru cevap buldu.

DÜNYANIN UZMANLARI İSTANBUL'DA BULUŞTU

3 gün süren konsensüs toplantısının mentörlüğünü ortopedik cerrahi konusunda 700’ü aşkın bilimsel makalesi bulunan Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Eklem Merkezi’nden (IJC), Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Javad Parvizi yaptı.

Protez cerrahisi alanında dünyanın en önemli ortopedistlerinden olan Prof. Dr. Javad Parvizi, protez cerrahisinde enfeksiyonların önlenmesi konusunda yeni bir yol haritası oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi. Prof. Dr. Javad Parvizi, bilimsel sunum sonuçlarının başta ABD ve Avrupa olmak üzere tüm dünyanın önde gelen sağlık kuruluşlarında görev yapan ve toplantıya katılan tüm hekimlerin bilimsel tartışmasına açıldığını dile getirerek “Ele alınan her bir sorunun güncel literatürdeki bilimsel çözüm önerileri bir yılın üzerindeki bir dönemde tartışılıyor ve konsensüs toplantısında bir karara varılıyor. Alınan kararların enfeksiyon riskini minimuma indirerek protez cerrahisinde başarıyı artıracağına ve böylece hastanın yaşam kalitesini ve tedaviden memnuniyetini yükselteceğine inanıyoruz” dedi.

PROTEZLERİN ÖMRÜ 30 YILA UZADI!

Protez cerrahisinde günümüzde oldukça başarılı sonuçlar alındığına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Tözün, “Uygun hastada, uygun şartlarda, uygun ortamlarda ve deneyimli ekipler tarafından yapılan cerrahilerde başarı oranı çok yüksektir ve bu yüzden hastalar ameliyat sonuçlarından memnun kalır. Protez cerrahileri hastalara hareket özgürlüğü, ağrısız bir yaşam ve bu etkenlere bağlı olarak artan yaşam kalitesi sağlar. Hastalar artık başkalarına muhtaç olmaktan kurtulur ve eski sosyal aktivitelerine döner” diye konuştu.

Günümüzde, gelişen teknikler ve yaklaşımlar sayesinde protezlerin vücuda olması gerektiği şekilde yerleştirildiğini belirten Prof. Dr. Remzi Tözün, “Ayrıca ameliyat sonrasında ağrı ve kanama riski minimum seviyeye düşerken, hastalarda daha hızlı iyileşme görülüyor” dedi.

"ADINI BİLE YENİ DUYDUĞUMUZ MİKROORGANİZMALAR VAR!"

IJC’den Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, konsensüs toplantısında, enfeksiyon hastalıklarının günümüzde tüm dünyanın önemli bir sorunu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Günümüzde birçok hastalığın tedavisinde önemli gelişmeler sağlansa da hastalığa yol açan bazı enfeksiyon etkenleri gizemini hala korumaktadır. Protez enfeksiyonlarında sıklıkla izole edilen bildiğimiz bakterilerin yanı sıra şimdi adını bile bilmediğimiz yeni mikroorganizmalarla enfeksiyonlar görülmeye başlandı.”

EN BÜYÜK RİSKLERDEN BİRİ BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, protez cerrahileri sonrasında bilinçsiz antibiyotik kullanımının enfeksiyon gelişiminde en büyük risk faktörlerinden biri olduğuna işaret etti. “Dolayısıyla ameliyattan sonra, tıbbi gerekçe olmaksızın, her hastaya antibiyotik verilmesi kesinlikle bilimsel bir yaklaşım değildir” uyarısında bulunan Prof. Dr. İbrahim Tuncay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunun iki sebebi var; birincisi hastada hafif bir enfeksiyon varsa, antibiyotik nedeniyle baskılandığı için fark edilmez. Ardından enfeksiyon antibiyotiğe direnç kazanır ve yönetemeyeceğimiz kadar güçlü bir enfeksiyon olarak karşımıza çıkar. İkinci sebebi ise gereksiz antibiyotik kullanımı, uzun dönemde toplumda ciddi bir antibiyotik direncine yol açabilir.”