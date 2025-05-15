Piyasa değeri 8 milyon TL! Kaçak sigara üretimi engellendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Mayıs 2025 14:08 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 14:11 - Güncelleme:

Sakarya'da polis ekiplerince bir fabrikaya yapılan operasyonda 8 milyon lira değerinde makaron ve makaron üretiminde kullanılan gereçler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Arifiye ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bir fabrikaya yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 1 adet boş makaron üretiminde kullanılan makine, 1 adet boş makaron üretiminde kullanılan kompresör, 3 milyon 820 bin adet boş makaron, 445 bin makaron filtre ucu, 283 adet rulo makaron filtre kağıdı ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şahıstan, 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci