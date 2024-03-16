Sigara fiyatları için "paket" düzenlemesi yolda

Sigara paketleri için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçiyor. Bakanlık tarafından yönetmelikte yapılacak değişiklikle artık sigara fiyatları paketlerin üzerinde yazacak.

Sigara paketlerinde tiryakileri yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yapılmaya hazırlanılıyor. Son olarak 9 Ağustos 2019'da sigara paketlerinde sağlığa zararlı olduğunu belirten yeni tasarımların getirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı sigara fiyatlarının paket üzerinde yazılması için yönetmelik değişikliğine gidiyor.

SİGARA PAKETLERİNDE 'FİYAT' DEĞİŞİKLİĞİ

Milliyet'te yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, sigara, puro, sigarillo, nargilelik tütün gibi tütün mamüllerinin üretimi ve ticaretini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidiliyor.

Bakanlık tarafından yapılacak düzenleme ile sigara gibi tütün ürünlerinin paketlerinin üzerine, üretim tarihi ve yerini belirten kodlama bilgisi yerleştirilecek.

Tütün mamulünün perakende satış fiyatı, paket üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte “… TL” şeklinde yazılacak.

ÜRETİM VE FAALİYET BELGESİ ZORUNLULUĞU

Üretim sürecinde de önemli değişiklikler öngörülüyor. Türkiye’de tütün mamulü üretimi yapabilmek için bakanlıktan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması zorunlu hale gelecek.

DARPHANE'YE BİLDİRME ZORUNLU OLACAK

Kayıtdışı üretimle mücadele kapsamında, firmalara proje tadilatı kapsamında sigara paketleme makinesi için verilen izin, ürün izleme sistemi kurulumu için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek. Aynı marka ile iç piyasaya arz edilecek tütün mamulleri, aynı kategoride sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilebilecek.