Önce rekor kıracak, sonra çakılacak! Uzman isimden çok konuşulacak altın tahmini

Altın fiyatlarındaki ralli hakkında konuşan Şirin Sarı, 'Yeni rekorlar gelecek mi?' sorusuna cevap verdi. Değerlendirmesinde, ABD'li Citi Bank'ın 3 ay içerisinde 3500 seviyelerini yeniden geçeceği yönündeki tahminine yer veren Sarı, altın yatırımcısını şaşırtacak çarpıcı açıklamalara da imza attı.

Elinde altını olan ya da altın alacak olanlar, yeni rekorların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelirken Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sarı, ABD'li Citi Bank'ın yeni altın tahminini paylaştı. Banka altın fiyatlarının 3 ay içerisinde 3500 zirvelerinin yeniden geçilmesini bekliyor. Uzman isim de bankanın tahmini çerçevesinde tahminlerini paylaştı.

CNN Türk'e konuşan Sarı'nın açıklamaları şöyle:

"Bu haftanın aslında özetine baktığımızda ve bundan sonra geri kalanına baktığımızda muhtemelen düşüşler devam edebilir. Ticaret savaşlarının etkilerini, tarife savaşlarının etkilerini biraz daha az hissediyoruz.

3 AY İÇİNDE YENİ REKOR MU GELECEK?

Bu haftanın gündeminde bugün Amerika kapalı ama çarşamba günü FOMS toplantı tutanaklarını takip edeceğiz. Burada toplantı tutanaklarına ne zaman faiz indirimi gelecek? Bu önemli olmuş olacak. Bir de Amerika'nın büyüme rakamları gelecek ki geçtiğimiz çeyrekte daralma görmüştük Amerika'da. Bu daralma devam edecek mi? Yani ticaret savaşlarının artık ekonomiye olan yansımalarını takip ediyoruz.

Citi Bank 3500 zirvelerinin 3 ay içerisinde yeniden geçilmesini bekliyor. Şimdi ticaret savaşları yeni bir dönem açtı dünyada ekonomik anlamda. Nereye evrilebilecek? Hangi riskleri getirecek bize bunu tahmin edemiyoruz.

İşte tahmin edemediğimiz noktada altın bir yatırım aracı olarak hep kenarda durmaya devam edecek muhtemelen. O yüzden yeni rekorların gelmesi bekleniyor. Evet, kısa vadeli düşüşler gelebilir. Hatta geçtiğimiz haftalarda da 3200 doların altını test etmişti altın ama altında kapanış yapamamıştı. Özellikle yatırımcıların takip edeceği seviye yakından ons altında 3.200 dolar seviyesi. Eğer 3200'ün altında kapanışlar olursa satışlar derinleşebilir. Burada dikkatli olmakta fayda var.

Altına fiyatlara geri döndüğümüzde 3.200 dolar seviyesini yakından takip edeceğiz ama orta ve uzun vadede zaten 4000 - 4500 dolar beklentimiz devam ediyor.

"2026'DA ALTIN YILI OLACAK"

Yeni rekor gelir. Yılın sonuna doğru ya da önümüzdeki yılda 2026'da da altını muhtemelen daha fazla konuşacağız. Muhtemelen 3.200 doların, hep teknik bakıyoruz, 3.200 doların altında kapanış görmediğimiz sürece altında yeni rekorlar görebiliriz.

Düşüşlerde taleplerin geldiğini görüyoruz. Hem kapalı çarşıda hem de dünya piyasasında görüyoruz. Hem yatırım borsaları noktasında da altına olan talep her geçen gün artıyor. Dolardan çıkışın ve altına girişin olduğunu görüyoruz dünyada. Bu alışkanlık ya da bu hareket devam edebilir bir süre daha. Yani insanlar riskli varlıklardan çıkarak daha güvenli varlıklara yatırım yapıyorlar.

"ALTININ PAYI GİTTİKÇE AZALIYOR"

Biliyorsunuz İstanbul'daki deprem sonrasında kentsel dönüşüme giren evlerin farklarını yatırabilmek açısından elinde altın olan bozdurdu. Altın böyle bir satış sürecine girdi ülkemizde. Bir yandan da baktığımızda son 10 yılda neredeyse 10 kat değer kazanmış bir enstrümandan bahsediyoruz. Fiyatlar 4.500 TL'lere kadar yaklaştı. 4.400 TL'yi gördük. Bundan sonraki süreçte onstaki yüzde 100'lük ya da dolardaki değer kazanımı gram altını desteklemesi lazım.

Yani biz ne bekliyoruz? 4.000 TL'nin yüzde 100 değer kazanabilmesi için 8.000 TL olması gerekiyor. 8.000 TL olabilmesi için gram altının ons altının 6.200 dolar olması gerekiyor. Yani artık altının payı gittikçe azalıyor. Bu seviyelerden altın almak da biraz cesaret istiyor açıkçası. Evet, paramızın değerini korumak için enflasyon karşısında bu zamana kadar altın işe yaradı ama bir noktada o soru işaretini de unutmamak gerekiyor.

ALTININ HIZI KESİLECEK

Altın zaten çok hızlı bir şekilde değer kazandı ve TL karşısında da çok hızlı bir şekilde değer kazandı. O yüzden bundan sonra nasıl bir hedefi var yatırımcının? 4000 TL'den aldığında kaça kadar çıkmasını bekliyor?

5.000 TL'ye gittiğinde yüzde 20'lik değer kazanması anlamına geliyor. Yani artık o eskisi gibi yüzde 100'lük, yüzde 200'lük, yüzde 300'lük altında değer kazanımları görmemiz biraz zor gibi gelecekte"