İlk evini alacaklara 'can simidi' geliyor: İslam Memiş 'Hazine'de ciddi çalışma var diyerek duyurdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bayram öncesi ve sonrası nakit ihtiyacının altın fiyatlarını düşüreceğini söyledi. Bayramdan sonraki süreçte konut ve arsa alımlarına da dikkat çeken Memiş, ilk kez ev alacaklar için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ciddi bir çalışma içinde olduğunu ifade edip 'can simidi olacak' dedi. Memiş, TOKİ önderliğindeki çalışmanın detaylarını paylaştı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış sinyalinin altın fiyatlarını düşürmesiyle yatırımcı bunun devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu soruya cevap verdi. Trump'ın açıklamalarının altın fiyatlarındaki dengeyi sarstığını söyleyen Memiş, piyasaların genel itibarıyla yön bulamadığını ifade etti.

Altının ana trendine bakıldığında 5 ayda yıllık getirisini verdiğini söyleyen Memiş sıranın bitcoinde olduğunu söyledi.

4000 LİRAYI İŞARET ETTİ

Memiş'in altın fiyatları ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Sert iniş ve düşüşler görüyoruz ama tekrar 4300 rakamlarını ne zaman göreceğiz? Bu tamamen açıklamalara bağlı. Altın yatırımcısı nisanda gördüğü ne zaman görecek bilmiyoruz.

Gram altında asıl destek seviyesi 3968 seviyesine kadar gitti. 4000 bin lira altına sarkmada yeni yol haritası belirleyeceğiz.

BAYRAM ÖNCESİ NAKİT PATLAMASI!

Özel bir bilgi vereyim: Dolar TL kuru tam 39 lira, serbest piyasada 38 lira 90 kuruş. Önceden serbest piyasa daha pahalıydı.

Gram altın 4180- 4210 lira arasında... 30 lira makas aralığı var. Daha önce 10 liraydı şimdi 30 lira. Neden Kurban Bayramı dolayısıyla. Nakit ihtiyacı var. Fiyat bayram öncesi her zaman düşer.

"DAHA UCUZA ALTIN BULUNUR"

Bayram yaklaşıyor nakit ihtiyacınızı giderin demiştim, bu hafta da bu uyarım geçerli .Bu makas aralığı açılır. Daha ucuz altın bulmak şaşırmaz beni. Geçen hafta TL yetişmedi, bu hafta da TL yetişmeyecek. Makas aralığı açık hem de fiyat daha düşük olacak.

KONUT ALIMINDA PATLAMA YAŞANIR MI?

Bayramdan sonra ne olacak? Bayramdan sonra da ev alanların sayısında ciddi artış göreceğiz. Bayramda daha iyi istişare yapıyorlar, atamalar var.. Konut sektöründe ciddi bir hareketlenme bekliyorum. Düğün sezonu var, aile desteğiyle ev arsa alanlar var... Tayinler çıkıyor, sabit gelirliler ev alıyor.... Böylece TL pozitif yönde etkilenecek.

"CAN SİMİDİ OLACAK"

Öte yandan Memiş, "Kredi muslukları açılır mı?" sorusuna da şu çarpıcı cevabı verdi:

İlk kez ev alacaklara, yeni evleneceklere, ilk elden başlayacaklara can simidi gibi bir süreç bekliyorum. Hatta Maliye Bakanı bu yaz ilk kez ev alacaklara büyük bir müjde verecek. Müjdenin çalışmaları bitme arefesinde. Muhtemelen bu yıl açıklayacak. Hazine'de ciddi bir çalışma var.

TOKİ önderliğinde TOKİ ile yapılan istişarelerle 2025'in son çeyreğinde açıklanır. 2026'nın ilk çeyreğinde de satışlar bölgeler açıklanır diye tahmin ediyorum"