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Bu kez altın değil! İslam Memiş'ten şaşırtan tahmin: Bu tarihe kadar bekleyin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu kez altın değil! İslam Memiş&#039;ten şaşırtan tahmin: Bu tarihe kadar bekleyin
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Finans Uzmanı İslam Memiş'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti. "Çarşamba gününe kadar gelecek haberlere kimse atlamamalı" ifadelerini kullanan Memiş, sakin ve soğukkanlı bir şekilde piyasayı takip etmenin daha çok kazandıracağını belirtti. Ayrıca Memiş, doların yılın ikinci yarısında 40–45 TL bandına çıkabileceğini öngördü.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yatırımcıları 28 Mayıs Çarşamba günü için uyardı.

"Çarşamba gününe kadar gelecek haberlere kimse atlamamalı" diyen Memiş, piyasaların dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Memiş, yorum yapmak yerine sessiz, sakin ve soğukkanlı kalmanın bu süreçte daha kazançlı olacağının altını çizdi.

Memiş, pazartesi günü ABD’de Memorial Day, İngiltere’de ise Spring Bank tatilleri nedeniyle iki ülkede piyasaların kapalı olacağını hatırlattı.

DOLAR TAHMİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Hafta ortasında ise Fed’in FOMC toplantı tutanaklarının yayımlanacağını belirten Memiş, dış piyasaların sakin, iç piyasanın ise siyasi gelişmeler ve önemli açıklamalar açısından hareketli geçeceğini ifade etti.

Önceki değerlendirmelerinde serbest piyasada doların 39 TL’nin üzerinde işlem gördüğüne dikkat çeken Memiş, şu anda kurun 38,87 TL seviyelerinde olduğunu aktardı.

Bayram öncesinde TL’ye olan yoğun talebin, döviz bozdurma eğilimini artırdığını söyleyen Memiş, yılın ikinci yarısında dolar kurunun 40–45 TL bandına yükselebileceğini öngördü.

Bu kez altın değil! İslam Memiş'ten şaşırtan tahmin: Bu tarihe kadar bekleyin - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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