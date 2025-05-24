1 ayda altını tahtından edecek yatırımı açıkladı! İslam Memiş'ten piyasaları ters köşe edecek tüyo

Tüm zamanların en güvenilir yatırım aracı altın rekor üstüne rekor kırarken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 1 ayda altını tahtından edecek yatırımı açıkladı. Memiş, "11 ay getiri sağlamaz 1 ayda altını tahtından edebilir." dedi.

Dolar, euro, kripto para ve borsa... Altın diğer tüm yatırım enstrümanlarına karşı tüm zamanların en güvenilir yatırım aracı olmayı sürdürüyor.

Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinde de belirsizliğin artması üzerine küresel piyasalarda ons altın bu hafta yüzde 4,85 primle 3.360 dolara, gram altın ise yüzde 5,3 primle, 4.225 TL’ye yükseldi. Altın fiyatlarında rekor serisi devam ederken Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken çıkış geldi. Memiş, altını tahtından edecek yatırımı açıkladı.

ALTIN FİYATLARININ NE YÖNE GİDECEĞİ BELİRSİZ

Dünyada yaşanan gelişmelerden dolayı altının fiyatlarının ne yöne gideceği belirsiz olduğunu belirten İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın 3 bin 305 dolar seviyesi test edildi. Ticaret savaşları ile ilgili iyimser açıklamalar, jeopolitik gerilimlerin azalması bahaneye neden oldu. Teknik düzenlemeler yapıldı. Aşağıda yine 3 bin doların altı var, bunlar test edilmedi. Teknik olarak kısa vadede 3 bin 180 dolar seviyesinde boşluk var. Bu yıl 3 bin 750 dolar direnci var, tekrar etmekte fayda var. 4,5 ayda hızlı bir getiri sağladı.

Ons altını destekleyen gelişmeler ulusal piyasalarda durmaya devam ediyor. Altın ve Bitcoin arasında çetin bir savaş vardı. Her ne kadar fiyatlamalar dikkat çekici olmasa da 2025 yılında altın ve BTC arasında savaşın devam edeceğini düşünüyorum.

Altın fiyatları belirsizliğini koruyan bir fiyatlamanın içinde. Hangi yöne kırılacağı belirsiz. Altın tarafından yüzde 100 pozisyon almaya doğru bakmıyorum, temkinli olmakta fayda var. Yatırımcının yüzde 50-50 pozisyon alması gerektiğini düşünüyorum."

1 AYDA GRAM ALTINI TAHTINDAN EDEBİLİR

Gram altın için umudunun devam ettiğini söyleyen İslam Memiş, 1 ayda altını tahtından edecek yatırımı açıkladı. A Para'ya konuşan İslam Memiş, "Gümüşün ucuz olduğunu söylemiştim ve hala ucuz olduğunu söyleyebilirim. Gümüş oldukça baskılandı, 11 ay getiri sağlamaz 1 ayda altını tahtından edebilir.

Altına kıyasla gümüşün baskılandığını, uygun bir fiyatlamanın içinden geçtiğini düşünüyorum. Gümüş için 41 dolar - 45 dolar arasında beklentim var. Gümüşün gram fiyatı için 50-55 lira beklentim sürüyor. Türkiye'de herkesin konuştuğu yatırım aracı altın olsa da ileriki süreçte gümüşün daha iyi öne çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.