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Haberler > Ekonomi > 3 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum sözleşmesi sona erdi! Piyasa patlayacak mı?

3 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum sözleşmesi sona erdi! Piyasa patlayacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Mayıs’ta Bitcoin ve Ethereum’da toplam 3,04 milyar dolarlık opsiyon sözleşmesi sona erdi. Teknik göstergeler yükselişe işaret ederken, Haziran ayında kısa pozisyonların kapanmasıyla yeni bir ralli ihtimali öne çıkıyor.

Kripto para piyasasında yılın en büyük vadeli işlem sona erme dönemi 16 Mayıs’ta yaşandı.

3 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum sözleşmesi sona erdi! Piyasa patlayacak mı? - 1. Resim

3 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME AYNI ANDA KAPANDI

Bitcoin ve Ethereum için toplamda 3,04 milyar dolar değerinde sözleşme aynı anda kapandı. Bitcoin tarafında yaklaşık 27 bin opsiyon sona ererken, toplam değeri 2,76 milyar dolar oldu.

Ethereum şu anda yaklaşık 2 bin 625 dolardan işlem görüyor, bu nedenle kısa pozisyondaki bazı yatırımcıların baskı altında olduğu düşünülüyor. Ancak büyük sona ermeye rağmen, Bitcoin opsiyonlarının sadece yüzde 9’u fiilen kullanıldı. Bu durum, türev piyasasında temkinli bir hava olduğunu gösteriyor.

3 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum sözleşmesi sona erdi! Piyasa patlayacak mı? - 2. Resim

U.Today'in haberine göre, Bitcoin’deki volatilite oranları da düşerken, piyasa spekülatif hareketlerden biraz uzaklaşıyor.

Teknik açıdan Ethereum 200 günlük hareketli ortalamasını geçti, Bitcoin ise önemli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Opsiyon sona ermeleri anında büyük bir fiyat hareketi yaşanmasa da, piyasanın önümüzdeki dönemde hareketlenebileceğine işaret ediyor. Kısa pozisyonların kapanması ve yatırımcıların risk iştahının artmasıyla Haziran ayında önemli bir yükseliş yaşanabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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