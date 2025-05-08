Bitcoin fırtına gibi geliyor, kripto dünyası şokta! Bitcoin kaç dolar?

Bitcoin son dönemlerdeki hız yükselişiyle birlikte kripto para piyasası dönüm noktasına ulaştı. Yatırımcılar ve analistler, bu tarihi seviyenin devam edip etmeyeceğini araştırırken gelecekteki hareketleri merak edilmeye başlandı. 8 Mart 2025 Perşembe günü Bitcoin kaç dolar? sorusu arama motorlarında en çok aratılan konu oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto varlıklardan biri olan Bitcoin bugün yüzde 4'ün üzerinde bir yükselişle 100 bin dolar eşiğini aştı. Ayrıca diğer kripto paralar da arttı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ile ticaret anlaşmasıyla ticaret savaşındaki gerilimin azalacağı düşünülürken Bitcoin'in yükselmesiyle desteklendi.

ABD'de Donald Trump'ın ikinci kez yönetimin başına geçmesiyle beraber Bitcoin 109 bin dolara çıkarak rekor seviyeye çıkmıştı.

8 MAYIS 2025 BİTCOİN'DE SON DURUM NE?

Son haftalara bakıldığında Bitcoin, ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifesi politikalarının hem hisse hem de dijital varlık piyasalarında sert düşüşe sebep olmasıyla aşağı yönde baskı halindeydi.

Bugün Trump'ın İngiltere ile tarifeler konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklayarak 'çığır açan bir anlaşma' yaptıklarını duyurdu. Bu iki ülke arasındaki anlaşma haberi, bitcoindeki yükselişte etkili oldu.

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

8 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla Bitcoin TSİ 18.22'de 100 bin dolar seviyesini aşarak, Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

CoinGecko verilerine bakıldığında, Bitcoin gün içinde en düşük 95.967 dolar seviyesini görüp yüzde 4,2 bir artış ile 100 bin dolar sınırını yeniden geçmiş oldu.