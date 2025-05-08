Bitcoin 100 bin dolar eşiğini aştı! Ocak'tan bu yana en yüksek seviye

Bitcoin, 8 Mayıs’ta yeniden 100 bin dolar seviyesini aşarak Ocak’tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlara göre bu yükselişin arkasında ticaret anlaşması beklentileri, kurumsal yatırımlar ve altcoin’lerden Bitcoin’e yönelen güçlü talep var. Kripto para borsası VALR’ın Pazarlama Müdürü Ben Caselin ise Bitcoin’in yakında 110 bin dolar seviyesini aşabileceğini düşünüyor.

Bitcoin, 8 Mayıs’ta TSİ 18.22’de 100 bin dolar seviyesini yeniden aşarak Ocak ayından bu yana ilk kez bu kritik eşiği geçti. CoinGecko verilerine göre, BTC gün içi en düşük seviyesi olan 95 bin 967 dolardan yüzde 4,2 oranında yükseldi.

100 BİN DOLARI ÜÇÜNCÜYE AŞTI

Bu, Bitcoin’in Aralık 2024’te ulaştığı 100 bin dolar seviyesini üçüncü kez aşışı oldu. İkinci rekor, 20 Ocak 2025’te, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından hemen önce gelmişti.

Daha önceki yükselişlerden farklı olarak, bu son sıçrama Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin yüzde 60’ın üzerine çıktığı bir dönemde yaşandı. Bu da yatırımcıların Bitcoin’e yönelirken altcoin’lere olan ilgisinin azaldığına işaret ediyor. Aralık 2024’te BTC hakimiyeti yüzde 52, Ocak 2025’te ise yüzde 54 seviyesindeydi.

Bitcoin’in piyasa payı en son bu seviyelere 2021 başlarında ulaşmıştı. O dönemde Bitcoin yaklaşık 36 bin dolardan işlem görüyordu.

NEDEN YÜKSELİYOR?

Uzmanlara göre, Bitcoin fiyatındaki son yükselişin arkasında birçok faktör var: ABD ile İngiltere arasında olası bir ticaret anlaşması, düşen tahvil faizleri, zayıflayan dolar ve spot Bitcoin ETF’lerine son bir haftada gelen 1,8 milyar dolarlık kurumsal giriş bu faktörler arasında yer alıyor.

Kronos Research Yatırım Direktörü Vincent Liu, "Trump’ın olası ticaret anlaşmasına dair yaptığı açıklamalarla Bitcoin, psikolojik eşik olan 100 bin dolara yaklaştı" dedi.

Liu ayrıca, ABD’de 12 Mayıs’ta açıklanacak bütçe verileri ve 13 Mayıs’taki enflasyon (TÜFE) rakamlarının, Bitcoin’in bu seviyenin üzerinde kalıp kalamayacağını belirlemede kritik rol oynayacağını vurguladı.

YENİ ZİRVELER YOLDA MI?

Cointelegraph'dan edinilen bilgilere göre, kripto para borsası VALR’ın Pazarlama Müdürü Ben Caselin ise Bitcoin’in yakında 110 bin dolar seviyesini aşabileceğini düşünüyor. Caselin, perakende yatırımcıların henüz piyasaya tam olarak girmediğini, bu döngünün tepe noktasının ise 2025’in sonlarına doğru görülebileceğini ifade etti.

Caselin’e göre, küresel kripto düzenlemeleri ve bazı ülkelerin Bitcoin rezerv hamleleri de büyümeyi hızlandırabilir.