Bitcoin’de bir ilk yaşanıyor! ‘Rezerv’ hamlesi ile 100 bin dolara…

ABD’de, Bitcoin’e yatırım yapılmasına imkân tanıyan “Kripto Rezerv Yasası” ilk defa New Hampshire eyaleti tarafından çıkarıldı. Böylece eyalet hazinesi, bütçesinin %5’ine kadar BTC yatırımı yapabilecek. Kararın ardından BTC fiyatı bugünkü işlemlerde (TSİ 07:00 itibarıyla) 99 bin 300 dolara kadar yükseldi. Böylece BTC yaklaşık son 3 ayın da zirvesini de gördü ve psikolojik seviye olan 100 bin dolar hedefine oldukça yaklaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de bir ilk yaşanıyor. ABD’de ilk defa Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapılmasına imkân tanıyan “Kripto Rezerv Yasası” bir eyalet tarafından çıkarıldı. New Hampshire eyaleti, bu alanda ilke imza attı. Vali Kelly Ayotte, ilgili yasa tasarısını, daha önce eyalet meclisinde kabul edilmesinin ardından salı günü imzaladı.

YÜZDE 5’İNE KADAR BTC YATIRIMI

Söz konusu tasarı eyalet hazinesine “kripto para ve kıymetli metallere, bütçenin %5’ine kadar yatırım yapılmasının” yolunu açtı. Bu tasarı, ilk defa kamu fonlarının kripto varlıklara yatırım yapabileceği anlamına geldiği için önemli görülüyor. Yasada, yatırım yapılacak kripto paranın piyasa değerinin en az 500 milyar dolar olması şartı da getirildi. Bu şartı sadece Bitcoin karşılıyor.

DİĞER EYALETLERDE SON DURUM

New Hampshire Eyalet Temsilcisi Keith Ammon, yasanın finansal yeniliği benimsediğini ve enflasyon etkisini azaltmak için eyalet yatırımlarının çeşitlendirilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Bu arada geçen hafta Arizona Valisi benzer bir tasarıyı veto etmiş, Florida'da da kripto rezerv teklifi geri çekilmişti. Kuzey Karolina ise şu anda rezerv yasasına en yakın eyalet olarak gösteriliyor.

BTC 100 BİN DOLARA YAKLAŞTI

Bu arada New Hampshire eyaletindeki gelişmenin ardından BTC fiyatı bugünkü işlemlerde (TSİ 07:00 itibarıyla)99 bin 300 dolara kadar yükseldi. Böylece BTC son 3 ayın zirvesini de gördü ve psikolojik seviye olan 100 bin dolar hedefine bir adım daha yaklaştı.

ABD varlıklarından kaçış yaşandığı son dönemde bir alternatif olarak da öne çıkan BTC’de, bu haftanın ilk 3 işlem gününde 500 milyon doların üzerinde para girişi de gözlemleniyor.