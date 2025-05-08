Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bitcoin’de bir ilk yaşanıyor! ‘Rezerv’ hamlesi ile 100 bin dolara…

Bitcoin’de bir ilk yaşanıyor! ‘Rezerv’ hamlesi ile 100 bin dolara…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de, Bitcoin’e yatırım yapılmasına imkân tanıyan “Kripto Rezerv Yasası” ilk defa New Hampshire eyaleti tarafından çıkarıldı. Böylece eyalet hazinesi, bütçesinin %5’ine kadar BTC yatırımı yapabilecek. Kararın ardından BTC fiyatı bugünkü işlemlerde (TSİ 07:00 itibarıyla) 99 bin 300 dolara kadar yükseldi. Böylece BTC yaklaşık son 3 ayın da zirvesini de gördü ve psikolojik seviye olan 100 bin dolar hedefine oldukça yaklaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de bir ilk yaşanıyor. ABD’de ilk defa Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapılmasına imkân tanıyan “Kripto Rezerv Yasası” bir eyalet tarafından çıkarıldı. New Hampshire eyaleti, bu alanda ilke imza attı. Vali Kelly Ayotte, ilgili yasa tasarısını, daha önce eyalet meclisinde kabul edilmesinin ardından salı günü imzaladı.

YÜZDE 5’İNE KADAR BTC YATIRIMI

Söz konusu tasarı eyalet hazinesine “kripto para ve kıymetli metallere, bütçenin %5’ine kadar yatırım yapılmasının” yolunu açtı. Bu tasarı, ilk defa kamu fonlarının kripto varlıklara yatırım yapabileceği anlamına geldiği için önemli görülüyor. Yasada, yatırım yapılacak kripto paranın piyasa değerinin en az 500 milyar dolar olması şartı da getirildi. Bu şartı sadece Bitcoin karşılıyor.

DİĞER EYALETLERDE SON DURUM

New Hampshire Eyalet Temsilcisi Keith Ammon, yasanın finansal yeniliği benimsediğini ve enflasyon etkisini azaltmak için eyalet yatırımlarının çeşitlendirilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Bu arada geçen hafta Arizona Valisi benzer bir tasarıyı veto etmiş, Florida'da da kripto rezerv teklifi geri çekilmişti. Kuzey Karolina ise şu anda rezerv yasasına en yakın eyalet olarak gösteriliyor.

BTC 100 BİN DOLARA YAKLAŞTI

Bu arada New Hampshire eyaletindeki gelişmenin ardından BTC fiyatı bugünkü işlemlerde (TSİ 07:00 itibarıyla)99 bin 300 dolara kadar yükseldi. Böylece BTC son 3 ayın zirvesini de gördü ve psikolojik seviye olan 100 bin dolar hedefine bir adım daha yaklaştı.

ABD varlıklarından kaçış yaşandığı son dönemde bir alternatif olarak da öne çıkan BTC’de, bu haftanın ilk 3 işlem gününde 500 milyon doların üzerinde para girişi de gözlemleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Herkesin merak ettiği soruya cevap geldi! Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamaSağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın: 122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası saat kaçta, nereden izlenir? 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dikkat çeken ‘Karadeniz’ detayı! Depremin vurduğu nisanda ilçe ilçe konut fiyatları  - EkonomiDepremin vurduğu nisanda ilçe ilçe konut fiyatları BES’te böyle rakamlar görülmedi! Altın fonları, borsayı ikiye katladı - EkonomiAltın fonları, borsayı ikiye katladıİşte nisanda en çok altın alan 3 ülke! Tarifelerle birlikte fiyatı rekor kırmıştı… - Ekonomiİşte nisanda en çok altın alan 3 ülke!Araç sahiplerine 153 milyar TL tazminat! En fazla ödeme trafik sigortasında... - EkonomiAraç sahiplerine 153 milyar TL tazminat!GENUp Hızlandırma Programı 8 girişimi küresel pazara taşıyacak - EkonomiProgram 8 girişimi küresel pazara taşıyacakHurda kâğıda en çok para veren ülkeyiz! Avrupa'da ödenenin neredeyse iki katı - EkonomiHurda kâğıda en çok para veren ülkeyiz!
Sonraki Haber Yükleniyor...