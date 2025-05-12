Bitcoin’de rekora %5 kala… Yükseliş tamam mı, devam mı?

Kripto para birimi Bitcoin, 104 bin dolara yakın seviyelerden haftaya başlıyor. 109 bin 350 dolar zirvesine %5 uzaklıkta bulunan BTC için, kısa vadede 105 bin dolar direnç ve 102 bin dolar da destek olarak gösteriliyor. Geçen hafta ABD’li borsa yatırım fonları 925 milyon dolarlık alım yaparken, BTC’nin en büyük kurumsal yatırımcısı ABD’li Strategy şirketinin de yeni alım sinyali vermesi dikkatlerden kaçmadı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para Bitcoin’de son dönemde ivmelenen ve cumartesi 105 bin dolara kadar devam eden yükseliş hareketi, son iki günlük işlemlerde hız kesti. Küresel piyasalarda BTC fiyatı yeni haftaya sınırlı değer kaybıyla birlikte 104 bin dolara yakın seviyelerden başlıyor.

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BİTCOİN’DE KRİTİK SEVİYELER…

BTC’nin geçen hafta, önemli bir direnç olan 102 bin dolar seviyesini hızlı geçtiğini belirten analistler, bundan sonraki süreçte bu seviyenin korunmasının önemli olduğunu belirterek, “105 bin dolar da öne çıkan ilk direnç seviyesi… Bu noktanın aşılması halinde alımlar da hızlanabilir” diye konuşuyor.

Geçen hafta da Londra merkezli Standard Chartered, 2025 yılının ikinci çeyreğinde Bitcoin’in 120 bin dolar hedefine ulaşabileceğini tahmin etmişti.

925 MİLYON DOLARLIK PARA GİRİŞİ

Bu arada BTC’de geçen hafta ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla yaklaşık 925 milyon dolarlık para girişi daha gözlemlendi.

Öte yandan 555 bin 450 adet ile en yüksek Bitcoin’e sahip ABD’li Strategy şirketinin CEO’su Michael Saylor, firmanın, yeni bir alıma hazırlanıyor olabileceğini de ima etti.

ETHEREUM’DA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Piyasanın ikinci büyük para birimi Ethereum’da da dikkat çeken yükseliş yaşandı. 9 Nisan’da en düşük 1385 doları test eden ETH, bugün 2520 dolara kadar yükseldi. Böylece ETH, son bir ayda gördüğü dipten %81,20 oranında yukarı yönlü tepki verdi. ETH, aynı zamanda getiride BTC’yi de geride bıraktı.

ABD VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Bu hafta ABD’den gelecek kritik verilerin, FED politikaları ve dolar üzerinde de önemli hareketlere sebep olabileceği belirtiliyor. Bu sebeple bu hafta ABD’de açıklanacak nisan ayı enflasyon rakamlarının yanı sıra Philadelphia FED İmalat endeksi ve perakende satışlar verisi BTC tarafında da izlenecek.