Bu fonlardaki getiri, mevduatı solladı! Aylık kazanç 40 bin TL’yi aştı

Piyasalarda yeni hafta başlarken, 12 Mayıs 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranı %53’e kadar çıktı. Aylık (30 günlük) net getiri %3,7’yi buldu. Öte yandan ‘TL REF’ faizi de (repo) yaklaşık 1 aydır %49 seviyesinde seyrediyor. Hem mevduat hem de repoya yatırım yapan para piyasası fonlarındaki aylık getiriler ise bazı fonlarda %4 seviyesini aştı. Bu fonlarda 1 milyon TL’nin aylık getirisi 40 bin TL’yi geçti. İşte son 1 ayda en çok kazandıran PPF fonları…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası tarafından son dönemde uygulanan sıkı para politikası, TL mevduat getirisiyle birlikte gecelik faiz oranlarının da yükselmesini ve son ayların en yüksek seviyesine ulaşmasını beraberinde getirdi.

Piyasalarda yeni hafta başlarken, 12 Mayıs itibarıyla en yüksek mevduat getirisi %53 seviyesine kadar çıktı. Aylık net getiri ise %3,7 olarak gerçekleşti. Böylece 1 milyon TL’nin 30 günlük getirisi net 37 bin 27 TL oldu. TL mevduat getirisi bu haliyle aylık enflasyonun üzerinde de getiri sunarak “reel kazanç” getirmeye başladı.

GECELİK FAİZ %49’A YAKIN

Öte yandan piyasa fonlamasının yaklaşık son 1 aydır %49 olan gecelik borç verme faiz oranlarından gerçekleşmesi, TL REF (gecelik repo faizi) oranlarının da bu seviyeye yükselmesini beraberine getirdi. Böylece hem TL REF hem de mevduat ağırlıklı yatırım yapan para piyasası fonlarında da dikkat çeken getiriler oluşmaya başladı.

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EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR

TEFAS platformunda yer alan verilere göre, 9 Mayıs itibarıyla son 1 aylık süreçte en fazla kazandıran para piyasası fonları ve getirileri şöyle:

1-TP2-TERA Portföy Para Piyasası Fonu: %4,1624

2-HVT-Allbatross Portföy Para Piyasası Fonu: %4,1200

3-ZBJ-Ziraat Portföy Başak Para Piyasası Fonu: %4,0748

4-PPN-Nurol Portföy Para Piyasası Fonu: %4,0576

5-GPZ-Garanti Portföy 3. Para Piyasası fonu: %4,052

VERGİ AVANTAJI DEVAM EDENLER…

TL mevduat getirileri için güncel stopaj oranı %15 olarak uygulanıyor. Ancak fonlarda geçen yıl “sıfır” stopaj ya da %5 stopaj döneminden beri bekleyen yatırıcıların, vergi avantajı bugün de devam ediyor.

Son rakamlar, özellikle geçen yıldan bu yana para piyasası fonlarında bekleyen yatırımcıların, (vergi avantajları da dikkate alındığında) mevduattan daha yüksek kazanç elde etmelerini sağlıyor.

Bu açıdan değerlendirildiğine 1 milyon TL’nin aylık getirisi bazı para piyasası fonlarında 40 bin TL’yi geçti.