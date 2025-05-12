Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başlıyor? Piyasalarda 4 kritik veri bekleniyor

Piyasalarda son dakika! Bankalar arası piyasada işlem gören 12 Mayıs 2025 dolar fiyatı 38,74 TL ve Euro fiyatı da 43,54 TL’den yeni haftaya yatay başlangıç yapıyor. Bu hafta iç piyasada mart ayı cari işlemler dengesi, TCMB piyasa katılımcıları anketi ve konut satışları verisi takip edilecek. Küresel tarafta ise ABD’de yarın belli olacak nisan enflasyonu dikkatle bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- İç piyasalarda yeni hafta ‘stabil’ görünümle başladı. Geçen hafta nisan ayı enflasyonunun %3,0 ile beklentinin altında kalması ve ABD Merkez Bankası’nın beklentiye paralel olarak faizi %4,25-%4,50 bandında sabit bırakmasının ardından, dikkatler yeni haftaya çevrildi.

Yarın açıklanacak Cari İşlemler Dengesi yeni haftanın önemli verileri arasında yer alıyor. Piyasalarda mart ayında 4,4 milyar dolar civarında cari açık bekleniyor.

TCMB ANKETİ AÇIKLANACAK

Cuma günü de Merkez Bankası tarafından ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’nin mayıs ayı sonuçları açıklanacak. Bir önceki anket döneminde katılımcıların yıl son enflasyon beklentisi %29,98 ve dolar tahminleri ortalama 43,60 TL olarak öngörülmüştü.

KONUT SATIŞLARI BELLİ OLACAK

TÜİK tarafından ‘Nisan Ayı Konut Satış İstatistikleri’ de cuma günü açıklanacak. Konut satışları martta, geçen yılın aynı ayına göre %5,1 artarak 110 bin 795 olmuştu. Aylık bazda satışlar, Haziran 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

ABD’DEN KRİTİK VERİLER

Küresel tarafta ise ABD’de Nisan Ayı Tüketici Fiyat Endeksi yarın belli olacak. Bu veri, tarifeler sonrası açıklanacak ilk TÜFE rakamı olduğu için dikkatle izlenecek. Nisanda duyurulan tarifeler enflasyon endişelerini zirveye taşımıştı.

ABD’de perşembe günü açıklanacak Philadelphia FED İmalat Endeksi ve perakende satışlar verisi de imalat sanayi ve tüketici eğilimleri için önemli bir gösterge olarak takip edilecek.

12 MAYIS 2025 DOLAR VE EURO

Bütün bu gündemde piyasalardaki ilk rakamlara bakıldığında; bankalar arası piyasada işlem gören 12 Mayıs 2025 dolar fiyatı 38,74 TL ve Euro fiyatı da 43,54 TL’den haftaya yatay bir başlangıç yapıyor.

Analistler, geçen hafta açıklanan enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerinin bir miktar altında kalmasına rağmen, TCMB’nin, aylık %1,5-2,0 hedef bandının üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Bu veri, sıkı para politikasının bir süre daha devam edebileceğinin sinyalini veriyor” görüşünü dile getiriyor.