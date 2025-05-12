Altın mı konut mu daha çok kazandırdı? İşte son 5 yıllık getiriler…

Konut ve altın yatırımındaki getiriler son yıllarda âdeta birbiri ile yarışıyor. 2 yıllık dönemde %203,5 yükselen altın fiyatları, getiride konuta fark attı. 5 yıllık dönem dikkate alındığında ise konut %1.225 primle altını geride bıraktı. Altındaki getiri, son dönemde jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla öne geçerken; konut fiyatları yüksek faiz engeline takıldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl- Türk halkının vazgeçilmez iki yatırım aracı arasında yer alan konut ve altındaki getiriler, son yıllarda dikkat çeken boyutlara ulaştı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından son 5 yıllık dönemde her iki yatırım ürününe dair getiriler paylaşıldı. Buna göre;

Son 1 yıllık dönemde;

-Altın fiyatları %52,3

-Konut fiyatları %32,2

Son 2 yıllık dönemde;

-Altın fiyatları %203,5

-Konut fiyatları %105,5

Son 3 yıllık dönemde;

-Altın fiyatları %293,8

-Konut fiyatları %391,7

Son 4 yıllık dönemde;

-Altın fiyatları %761,7

-Konut fiyatları %904,7

Ve Son 5 yıllık dönemde ise;

-Altın fiyatları %1003,4

-Konut fiyatları %1225,3 oranında prim yaptı.

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Son 2 yıllık dönemi kapsayan daha kısa vadeli süreçte altın yatırımı daha yüksek getiri sağladı.

-Son 4-5 yıllık döneme yani daha uzun vadeye bakıldığında konut yatırımı daha kazançlı gözüktü.

ALTIN HIZLI YÜKSELDİ

Altın fiyatlarında özellikle son 2 yıllık süreçte jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları ile yüksek primler gerçekleşti. Sadece son 1 yıllık döneme bakıldığında, geçen sene 2.360 dolar olan ons fiyatı bugün 3.275 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Ons altın fiyatlarında geçen ay 3.500 dolarla zirve seviye de test edilmişti.

KONUTTA ‘FAİZ’ ETKİSİ

Konut fiyatları ise hem kredi kısıtlamaları hem de faiz oranlarının yüksek seyrinden etkilenerek son dönemde daha düşük performans gösterdi. Konutta son aylarda reel getiri negatif bölgede seyrediyor.

Son olarak mart ayı verilerine göre Konut Fiyat Endeksi yıllık bazda %32,3 oranında arttı. Ancak reel olarak fiyatlar aynı dönemde %4,2 geriledi. Konut Fiyat Endeksinde reel düşüş 14 aydır devam ediyor.