Altın fiyatları haftaya sert düşüşle başladı! Rusya-Ukrayna ve ABD-Çin iyimserliği…

Altın fiyatlarında son dakika! 12 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4090 TL ve ons altın 3.280 dolardan haftaya başlıyor. Geçen hafta kapanışına göre altında düşüş %1’i aştı. ABD ve Çin arasında hafta sonu gerçekleşen tarife müzakerelerinden ilk sinyallerin ‘pozitif’ gelmesi ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ihtimalinin son zamanların en yüksek seviyesine çıkması, piyasalarda güvenli liman talebini düşürdü ve altın fiyatlarında ibre tersine döndü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları yeni haftaya oldukça hareketli başladı. Geçen hafta 3.325 dolardan kapanış yapan ons altın, bu sabah TSİ 07:15 sıralarında %1,3’e yaklaşan düşüşle birlikte 3.280 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Gün içinde en düşük 3258 dolar seviyesi de test edildi.

İçeride spot piyasada ise 12 Mayıs 2025 gram altın fiyatı %1,3 değer kaybıyla 4.090 TL’den haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 4.165 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 6.795 TL’den gerçekleşiyor.

KARADENİZ’DE ATEŞKES UMUDU

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; aylardır ABD’nin arabuluculuğu ile devam eden Rusya-Ukrayna ateşkes çabalarında, Türkiye’nin de dahil olduğu yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de savaşı sonlandırmak için tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını beklediklerini belirterek, "Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim" mesajını verdi.

ABD-ÇİN TARİFE MÜZAKERELERİ

Öte yandan dünyanın dikkatle takip ettiği ABD-Çin tarife müzakerelerinde en üst düzey ilk resmi temas da bu hafta sonu Cenevre’de gerçekleşti. ABD Hazine Bakanı Bessent, görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek "ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" dedi. Çin'i temsil eden Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hi Lifing de, İsviçre'de yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını ifade etti.

‘GÜVENLİ LİMAN’ TALEBİ GERİLEDİ

Hem Rusya-Ukrayna ateşkes umudu hem de ABD-Çin ticaret müzakerelerinden gelen pozitif sinyaller, piyasalarda “güvenli liman” talebini düşürerek, altın fiyatlarında da gerilemeyi beraberinde getirdi. Analistler, jeopolitik risk iştahında düşüşün devam etmesi halinde altın fiyatlarının da kısa vadede baskı altında kalabileceğini ifade ederek, “3200 dolar önemli destek olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

ABD’DEN KRİTİK VERİLER

Geçen hafta FED’in faizleri sabit tutmasının ardından dolar endeksi (DXY) 100,00 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken; bu hafta ABD’de Nisan Ayı Tüketici Fiyat Endeksi, altın cephesinde de dikkatle bekleniyor. Yarın gelecek bu veri, tarifeler sonrası ilk enflasyon rakamı olduğu için piyasalara etkisi de belli olacak. Öte yandan perşembe günü Philadelphia FED İmalat Endeksi ve perakende satışlar verisinin de ABD ekonomisindeki son durum hakkında önemli sinyaller verebileceği ifade ediliyor.