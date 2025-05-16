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Altın mı Bitcoin mi daha çok kazandırır? Altın düşüşte, Bitcoin yükseliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altın mı Bitcoin mi daha çok kazandırır? Altın düşüşte, Bitcoin yükseliyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemlerdeki Bitcoin ve altın arasındaki denge terazisi yatırımcıları altın mı bitcoin mi daha çok kazandırır sorusuna yöneltti. ABD Bankası JPMorgan, yatırımcılara altın ve bitcoin ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Altın fiyatlarındaki düşüş ve Bitcoin’deki yükseliş eğilimi yatırımcıları hangisi daha karlı sorusuna çevirdi. ABD Bankası JPMorgan 2025’in ikinci yarısında Bitcoin’de daha güçlü bir yükseliş beklediğini belirtti.

ALTIN MI BİTCOİN Mİ DAHA ÇOK KAZANDIRIR?

JPMorgan, Bitcoin’in kurumsal yatırımlar ve eyalet desteğiyle 2025’in ikinci yarısında daha güçlü bir yükseliş eğilimine geçeceğini öngördü. JPMorgan analistlerine göre, altındaki düşüş ve Bitcoin yönündeki olumlu gelişmeler Bitcoin’in daha çok kazandıracağını düşündürdü.

Altın mı Bitcoin mi daha çok kazandırır? Altın düşüşte, Bitcoin yükseliyor! - 1. Resim

BİTCOİN YÜZDE KAÇ DEĞERLENDİ?

JPMorgan analistlerine göre altın ve Bitcoin yatırımı, birinin yükseliş eğilimine diğerinin ise düşmesine neden oldu. 2025’in ilk aylarında altın zirveye koşarken Bitcoin geride kalmıştı. Son haftalarda ise tablo tersine döndü. 22 Nisan’dan itibaren altın yüzde 8’e gerilerken, Bitcoin yüzde 18 değer kazandı.

Altın mı Bitcoin mi daha çok kazandırır? Altın düşüşte, Bitcoin yükseliyor! - 2. Resim

GÜNCEL BİTCOİN VE ALTIN FİYATLARI 

Lider kripto para Bitcoin TSİ 15.00 itibarıyla 103 bin 799 dolardan işlem görüyor. Ons altın ise 3 bin 162 dolardan satışta. Gram altın ise güne yüzde 0,8 düşüşle başladı. 4 bin lira bandından satılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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