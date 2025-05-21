Kurban Bayramı'nı işaret etti! İslam Memiş'ten 'altın' tavsiye: Son alım fırsatı...

Rekorlarla yıla başlayan son günlerde soluklanan altın için beklentilerini açıklayan İslam Memiş, düşüş sinyali verdi. Ons altında üçüncü dalışın kapıda olduğunu açıklayan Memiş, yatırımcıyı uyardı. İşte 'son fırsat' olarak açıklanan o tarih.

Altın piyasası yıl sonu beklenen seviyelere 1 ayda ulaştı. Son bir haftada ise düşüş eğiliminde olan altın yatırımcının gözdesi oldu. Bugün itibarıyla gram altın güne hafif bir düşüşle başlasa da, kısa sürede toparlanarak 4.124 TL seviyesine kadar yükseldi.

Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, altın için 'son fırsat' deyip uyarılarda bulundu. Youtube kanalında konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Memiş, Kurban Bayramı önce nakit ihtiyacına dikkat çekti ve şunları söyledi:

TL'DE HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

"Dövize talep yok. Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor ve dolayısıyla da TL nakit ihtiyacı doğuyor. İnsanlar kurbanlıklarını alıyor, tatil hazırlıklarını yapıyor falan... Her bayram öncesi TL tarafında talep oluşumu olur.

Dolayısıyla da şu anda döviz tarafında bir talep olmadığı için insanlar dövizlerini bozdurduğu için veya altınlarını bozdurduğu için bu TL ihtiyacını gideriyorlar. TL trafiği ile alakalı ciddi bir hareketlilik bekliyorum.

Kurban Bayramı tatilinde dolayısıyla da döviz talebi oluşmadığı için buradaki sabit, standart yatay seyir devam ediyor. Ama yılın ikinci yarısında yine 40-45 bandını dolar tarafında takip etmeye devam edeceğim"

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın için öngörülerini de paylaşan Memiş, şunları söyledi:

"Ons altın 3245 dolar seviyesinde geçen hafta malum önümüzdeki hafta 3.250 dolar seviyesine kadar yükseldi. Oradan tekrar geri gelir yorumum vardı, 3.250 dolar seviyesi dün görüldü.

Şu anda 3245 dolar seviyesinde. 3.100 dolar seviyesinin altında sarkmalar yine devam edecektir. Beklentim bu yönde... Yılın ikinci yarısında yine 3.500 dolar radarımız olacak.

Gram altın TL fiyatında da dün serbest piyasalarda 4.160 TL seviyesi görülmüştü ve şu anda 4124 TL gram altın, fiziki altın tarafında. Burada tekrar 4.100 TL seviyesinin altından sarkmaları yine kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğim.

Ondan sonra son üçüncü dalış dediğim 4.000 TL seviyesinin altından sarkmalar yine bizi bekliyor olacak. O yüzden ons altın ve gram altın tarafında biraz daha beklemeyi tercih eden biraz daha Kademeli alım için üçüncü dalışı bekleyen bir yatırımcı olarak bunu söylüyorum.

KURBAN BAYRAMINI İŞARET ETTİ

Dolarım var, eurom var, altınım var, gümüşüm var falan filan vesaire... İşte bayrama 2 gün kala 3 gün kala bekleyeyim o hafta bozdururum nakit ihtiyacımı görürüm diye düşünen yatırımcılar varsa bayrama bir hafta kala hem bankalar hem serbest piyasalarda piyasa haftası olduğundan dolayı TL ihtiyacı çok doğacağından dolayı makas aralığını açarlar, fiyatları geri çekerler.

Bayram hazırlığınızı nakit hazırlığınızı bence buna göre değerlendirin. Yine altın tarafında üçüncü dalış dediğimiz trendi beklemeye devam ediyoruz.

Üçüncü dalış geldikten sonra o alım işleri bitecek ve herkes yoluna bakacak. Tekrar ana trende odaklanacağız 4.500 TL gram altın tarafında 3.500 dolar da ons altın tarafında. Ama şu anda sadece izleyerek 3üncü dalışı beklemeye devam ediyoruz.