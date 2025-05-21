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Konutta en çok kaybettiren iller! Reel getiri sadece 1 şehirde...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konutta en çok kaybettiren iller! Reel getiri sadece 1 şehirde...
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nisan ayı konut fiyat endeksi verilerinin açıklanmasının ardından iller bazında reel getiriler de belli oldu. Buna göre nisan itibarıyla yıllık reel getiri, %2,9 ile sadece başkent Ankara’da gerçekleşti. Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş %-9,3 ile en fazla reel kayıp yaşayan iller oldu. Doğu ve Güneydoğu illeri ise en az reel kaybın yaşandığı şehirler olarak dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası tarafından nisan ayı konut fiyat endeksi (KFE) açıklandı. Buna göre KFE nominal olarak aylık bazda %1,5 arttı, enflasyondan arındırıldığında ise %-1,5 geriledi. Ülke genelinde yıllık bazda %32,9 nominal artış yaşanırken, reel değer kaybı devam etti ve %-3,6 olarak gerçekleşti.

REEL GETİRİ SADECE ANKARA’DA

Bu arada iller bazında reel getirilere bakıldığında son 1 yılda Türkiye genelinde sadece Ankara kazandırdı. Diğer bütün illerde yıllık değer kaybı oluştu. Başkentte yıllık %2,9 olan reel getiri, İstanbul’da %-2,5 ve İzmir’de %-5,1 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK KAYBETTİREN ŞEHİRLER!

Nisan verilerine göre Türkiye’de son 1 yıllık süreçte reel anlamda en çok değer kaybı bu şehirlerde gözlemlendi:

1-Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş: %-9,3

2-Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane: %-8,2

3-Edirne, Tekirdağ, Kırklareli: %-7,9

4-Konya, Karaman: %-7,5

5-Antalya, Isparta, Burdur: %-6,9

DOĞU VE GÜNEYDOĞU DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada son 1 yıllık süreçte fiyatların reel olarak en az gerilediği iller ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri oldu. Buna göre;

-Doğu Anadolu illerinin tamamında ve Hakkari’de yıllık nominal fiyat artışları yaklaşık %37,5 olarak gerçekleşirken, reel anlamda değer kaybı sadece %-0,3 ile sınırlı kaldı.

-Güneydoğu Anadolu illerinde ise %35 civarında gerçekleşen yıllık nominal artış, reel olarak %-2,0 kayıpta kaldı.

DOLAR BAZINDA YÜKSEK GETİRİ

Bu arada İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan verilere göre dolar bazında da konut fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Buna göre; fiyatların dip yaptığı Eylül 2018’e göre konut fiyatları dolar bazında nominal %163,8 yükseliş kaydetti. ABD enflasyonundan arındırıldığında ise aynı süreçte konutta dolar bazlı reel artış %107,6 oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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