Bilançolar sonrası öne çıkan 15 hisse! BİST 100'de ilk çeyrek sonuçları açıklandı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %-1,6 geriledi ve 9514’ten kapandı. Analistler, endekste 9650 seviyesinin üzerinde kalıcılık halinde pozitif görünümüm karşılık bulacağını, aşağıda 9420 seviyesinin ilk destek olarak öne çıktığını belirtiyor. Bu arada ilk çeyrek bilanço dönemi de sona erdi. İntegral Yatırım tarafından da bilançolar sonrasında 15 hisseye dikkat çekildi. Borsaya dair son gelişmeler haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftaya negatif bir başlangıç yaptı ve dünkü işlemlerde %1,6 değer kaybı yaşayarak 9514 puandan kapanış yaptı.

Bankacılık sektör endeksi dün %0,76 getiri ile pozitif ayrışırken; Sınai endekste %-1,43 ve Hizmetler endeksinde de %-1,66 değer kaybı yaşandı.

EN FAZLA YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

BİST kapsamındaki şirketlere bakıldığında dünkü işlemlerde ARDYZ, KONTR, OBAMS, REEDR ve RALYH %5,93-%2,63 arasın primle en fazla yükselen hisseler arasında yer aldı. IEYHI, TOASO, FROTO, BIMAS ve ASELS ise %-5,71-%-4,55 arası değer kaybı ile en fazla düşen hisseler oldu.

Para girişinde YKBNK, AKBNK ve TCELL ilk 3’te yer alırken; ASELS, BIMAS ve THYAO en fazla para çıkışı yaşanan hisseler olarak öne çıktı.

BİST 100’DE BEKLENTİLER

Analistler, BİST 100 endeksinde marttan itibaren başlayan düşüş ve ardından başlayan toparlanma sürecinde 9650 seviyesinin FİBO 38,2 bölgesi olarak öne çıktığını belirterek, “Aynı zamanda 50 ve 200 günlük ortalamalar da bu seviyeden geçiyor. Dolayısıyla 9650 üzerinde kalıcılık sağlanmadan satış baskısı devam edebilir. Aşağıda 9420 ilk destek olarak izlenmeli” değerlendirmesinde bulunuyor.

BİLANÇO DÖNEMİ BİTTİ

Bu arada borsada ilk çeyrek bilanço dönemi de sona erdi. Zayıf gelen bilançoların da borsa üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor. İntegral Yatırım tarafından ilk çeyrek bilançolarına ilişkin yapılan analizde, “2024’ün ilk çeyreğinde yüksek enflasyon ve öne çekilmiş talep sebebiyle gözlemlenen canlılık, 2025 yılında yaşanmadı. Yüksek faiz politikası, reel gelir artışının sınırlı kalması ve özellikle orta gelir grubunun harcama eğiliminde temkinli tutumu, şirketlerin de reel ciro artışında baskı oluşturan önemli etkenler oldu” denildi.

HANGİ ŞİRKETLER AYRIŞABİLİR?

Hammadde, personel ve lojistik maliyetlerinin bazı şirketlerin marjlarında ciddi baskı oluşturduğu da belirtilen analizde, “Operasyonel gücü yüksek olan ve iç pazar etkilerine karşı daha dayanıklı olan şirketler kuvvetli sonuçlar açıklamayı başardı. Artan finansman gideri, enflasyon muhasebesine uyum zorluğu, yatırım yapan şirketler için nakit çıkışı şirketlerin finansal performansını olumsuz etkiledi. Operasyonel performansını koruyan şirketler pozitif ayrışmaya devam edebilir” ifadelerine ye verildi.

BİLANÇO SONRASI DİKKAT ÇEKEN 15 HİSSE

İntegral Yatırım, ilk çeyrek bilançolarının ardından hedef fiyat beklentilerini de paylaşarak dikkat çeken hisseleri şöyle açıkladı: Arçelik, Aselsan, BİM Mağazacılık, Çimsa Çimento, Enka İnşaat, Ford Otosan, Otokar, TAB Gıda, Migros, Medical Park, Pegasus Hava Yolları, Turkcell, Türk Telekom, Türkiye Sigorta ve Ülker Bisküvi…