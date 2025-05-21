Enerji Bakanı Bayraktar'dan 'petrol' vurgusu: Dünyanın enerji tedarikçisi olacağız

Ülkemizin enerjide merkez olma konusunda çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar “Türkiye’nin varlığı dünyaya her alanda katkı sağlıyor. Şu anda dünyanın her yerinden beraber arama yapmak için talep geliyor” dedi.

AKİF BÜLBÜL ŞIRNAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar dönüşünde uçakta Türkiye’nin enerji yol haritasında gelinen noktayı anlattı. Dünya petrol piyasası için çok önemli bir ülke konumunda olduğumuzu hatırlatan Bayraktar “Irak-Türkiye ham petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Boğazlarımız çok önemli geçiş güzergâhlarımız. Özellikle Akdeniz’e ve Karadeniz’de ‘Gelin beraber arama yapalım’ diyorlar” ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ENERJİDE MERKEZ HEDEFİ

Öyle bir yerdeyiz ki, dünyanın petrol ve doğalgaz rezervlerinin yüzde 60’ı etrafımızda. Çok önemli bir piyasa olan Avrupa, burnumuzun dibinde. Bizim elektriği doğudan batıya, güneyden kuzeye taşıyabilmemiz lazım. Doğalgazı aynı şekilde taşıyabilmemiz ve iletebilmemiz lazım. Son 20 yılda altyapıya o kadar büyük bir yatırım yaptık ki… 200 bin kilometrenin üzerinde doğalgaz hattı var. 20 bin kilometrenin üzerinde yüksek basınçta çelik hatlarımız bulunuyor. Merkez ülke olma şartının en önemlisi güçlü bir altyapı. Biz çok ciddi bir yatırım yaptık. Şimdi yavaş yavaş onun meyvelerini almaya başlıyoruz. İstanbul Finans Merkezini enerji ve emtia borsası hâline dönüştürmek istiyoruz. Bütün bunları yaptığımızda gerçekten bir merkez ülke olacağız. Avrupa’nın, Türkiye’ye çok müteşekkir olması gerekiyor. Doğalgazda, petrol piyasasında olsun, çok ciddi şekilde Avrupa’nın arz güvenliğine katkı yapıyoruz. Irak’ın doğalgaz ihtiyacı var. İran’ın elektrik ihtiyacı var. Bütün bunlarda Türkiye’nin oynayacağı çok önemli roller bulunuyor. Buraya doğru daha güçlü bir şekilde gidiyoruz.

SURİYE’YE ENERJİ YATIRIMLARI

Halep’e ilave olarak yaklaşık 500 megavatlık bir ihracatla alakalı teknik bir çalışmayı yürütüyoruz. Bu yaz doğal gazı Kilis’ten Halep’e intikal ettirmiş olacağız. Mayınlı bir bölge vardı. TSK orayı temizledi. Birkaç hafta içerisinde doğalgazı Kilis üzerinden vereceğiz. Halep’e, Halep’ten de Humus’a kadar gelecek ve oradaki santralleri devreye alacağız. Suriye’nin yeniden inşası için finansmana ihtiyaç var. İlk akla gelenler petrol ve doğal gaz üretimleri. Bunların doğru bir şekilde işletilmesi önemli. Yabancı şirketlerle, farklı ülkelerdeki şirketlerle de ortak çalışabiliriz.

KKTC’YE ELEKTRİK

Kıbrıs’a mutlaka elektrik götürmemiz lazım. Elektrik ve hatta doğalgaz götürmek için ciddi bir hazırlığımız var. Elektriği Türkiye’den götürsek, kuzeyle güney arasında bir enterkonneksiyon var. Kuzeyden güneye ihtiyaç olduğunda istedikleri zaman o elektriği götürebiliriz. Türkiye’yle iş birliğinin herkese faydası var. Ama malum siyasi saiklerle Güney Kıbrıs, Yunanistan, Avrupa Birliği bu konuda siyasi bir engel oluşturmaya çalışıyor. Mobil santrallerimizin 5 tanesini oraya gönderdik. 125 megavat. İki tane daha göndereceğiz. Ama tabii kalıcı çözüm, adaya elektriği kabloyla veya doğalgazı götürebilmekte.

AKKUYU ÖRNEK OLDU

Akkuyu Nükleer Santrali, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden bir tanesi. İkinci ve üçüncü santralle ilgili Rusya’nın, Güney Kore’nin, Çin’in ilgisi var. Ama bunların yanı sıra görüştüğümüz ülkeler ve şirketler de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Kanada. Türkiye’ye en faydalı olabilecek, bize en rekabetçi teklifi sunabilecek inşallah seçimi yapmış oluruz. Küçük modüler reaktörleri düşünüyoruz. Onlarda da büyük bir potansiyel var.

DOĞU AKDENİZ’E SONDAJ

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Alparslan Bayraktar “Bugüne kadar Akdeniz’de 11 tane derin deniz sondajı yaptık. Ama şu anda bütün gücümüzle Karadeniz’deki sahaları geliştirmeye gayret ediyoruz. Karadeniz’de ilk fazı bitirdik 9,5 milyon metreküple. Şimdi ikinci fazın çalışmaları devam ediyor. İkinci faz için Çanakkale’deki yüzer üretim platformu 29 Mayıs’ta Boğaz'dan geçirip Filyos’a göndereceğiz. 303 metre boyunda 57 metre eninde. Bir taraftan da Göktepe-3 kuyusunda olduğu gibi yeni keşifler için de gemilerimizden bir tanesini oraya ayırıyoruz. Abdülhamid Han, Göktepe-3’te büyük bir rezerv keşfetti. Sosyal medyada görüyorum. ‘Bu aslında mevcut rezervin arttırılmasıyla, güncellenmesiyle alakalı’ diye. Hâlbuki bambaşka bir lokasyon. Arada 80 kilometre var. Apayrı bir yer. Dolayısıyla yeni bir rezerv, yeni bir keşif. Ama bu Akdeniz’den vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Şu anda gemilerimiz Karadeniz’le çok meşguller. Ama önümüzdeki dönemle ilgili planlamalarımız var” şeklinde konuştu.