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Enerjide 110 milyar dolarlık tarihi anlaşma! İmzalar atıldı, iki yönetim karşı karşıya

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Enerjide 110 milyar dolarlık tarihi anlaşma! İmzalar atıldı, iki yönetim karşı karşıya
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Washington'da ABD’li iki şirketle 110 milyar dolarlık enerji anlaşması imzaladı. Bağdat yönetimi bu anlaşmaları reddederken, IKBY anlaşmaların yasal olduğunu savundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’nin Washington'daki temasları kapsamında, IKBY ile 2 ABD’li şirket arasında toplam değeri 110 milyar doları bulan enerji anlaşmaları imzalandı.

Anlaşmaların, IKBY’nin petrol ve enerji sektörünün daha da geliştirilmesi ve ekonomik altyapısının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım teşkil ettiği ifade edilen açıklamada, bölgedeki ekonomik büyümeye ve istikrara doğrudan katkıda bulunmasının da beklendiği kaydedildi.

Enerjide 110 milyar dolarlık tarihi anlaşma! İmzalar atıldı, iki yönetim karşı karşıya - 1. Resim

BAĞDAT YÖNETİMİ REDDETTİ

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) ABD’li iki şirketle toplam değeri 110 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalamasını kabul etmediğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Irak Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın Süleymaniye vilayetindeki Miran ve Tophane-Kurdamir sahalarının yatırımıyla ilgili yaptığı anlaşmaları reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

IKBY YASAL OLDUĞUNU SAVUNDU

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bağdat yönetiminin IKBY’nin ABD’li şirketlerle enerji anlaşmasını reddetmesinin ardından konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, IKBY hükümetinin Irak Anayasası uyarınca federal bir yapı olarak tüm anayasal haklarını ve yetkilerini vurgulamaya devam ettiği, Amerikan şirketleri ile imzalanan iki anlaşmanın da mevcut sözleşmelere dayandığı kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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