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AB kan kaybediyor! Yılda 28,3 milyar avro zarar ettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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AB kan kaybediyor! Yılda 28,3 milyar avro zarar ettiler
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği'nde tarım sektörünün kötü hava şartları nedeniyle yılda 28,3 milyar avro kayıp yaşadığı aktarıldı. Kayıpların yüzde 50'den fazlasının kuraklık kaynaklı olduğu belirtildi.

AB Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB), "Sigorta ve Risk Yönetimi AB'de Tarım İçin Araçlar" adlı çalışmayı yayımladı. Çalışmada, AB üyesi 27 ülkenin kuraklık gibi çeşitli olumsuz hava olayları nedeniyle yılda mahsul ve hayvancılık üretimlerinin yüzde 6'sını kaybettiği ifade edildi.

AB ülkelerindeki tarım sektörünün olumsuz hava koşuları nedeniyle yıllık kaybının 28,3 milyar avroyu bulduğuna dikkat çekilen çalışmada, bunun 17,4 milyar avroluk kısmının mahsul, 10,9 milyar avroluk kısmının da hayvancılık kaynaklı kayıp olduğu kaydedildi.

AB kan kaybediyor! Her yıl 28,3 milyar avro zarar ettiler - 1. Resim

YÜZDE 50'DEN FAZLASI KURAKLIK KAYNAKLI

Çalışmada, AB ülkeleri genelinde tarımda iklim riskinin yüzde 50'den fazlasının kuraklık kaynaklı olduğuna ve bu alana daha fazla odaklanılması gerektiğine işaret edildi.

Kuraklık, don, dolu ve aşırı yağışların AB genelinde iklimle ilgili tarımsal kayıpların yaklaşık yüzde 80'ine neden olduğu kaydedilen çalışmada, AB'de iklim kaynaklı çiftlik kayıplarının yalnızca yüzde 20 ile yüzde 30'unun sigortalı olduğu, bu zararları azaltmak için tarımsal sigortaların daha da yaygınlaştırılması gerektiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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