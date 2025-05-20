Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'den sonra AB'den Suriye hamlesi: Yaptırımlar kaldırılıyor mu?

ABD'den sonra AB'den Suriye hamlesi: Yaptırımlar kaldırılıyor mu?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD&#039;den sonra AB&#039;den Suriye hamlesi: Yaptırımlar kaldırılıyor mu?
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'deki bakanlar zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

ABD'nin ardından Avrupa Birliği de Suriye'ye yönelik politikasında geri adım sinyali verdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de yapılan Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, bugün Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasının görüşüleceğini ve bu konuda bir uzlaşma beklediğini duyurdu.

"ANLAŞMA ÇIKABİLİR"

Kallas, “Suriye konusunda bugün ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşacağımızı umuyorum” diyerek, AB'nin Suriye politikasında önemli bir değişikliğe gidebileceğini açıkladı.

GÖZLER WASHİNGTON'DAN SONRA BRÜKSEL'DE

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmak üzere kararname hazırlığında olduklarını açıklamıştı. 

"ÖNCELİĞİMİZ, BÖLGEDE GÜVENLİĞİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI"

Kallas daha önce de “Esad diktatörlüğünün sona ermesi, olumlu ve uzun zamandır beklenen bir gelişme. Bu aynı zamanda Esad’ın destekçileri Rusya ve İran’ın zayıflığına işaret ediyor. Önceliğimiz, bölgede güvenliğin güvence altına alınması. Suriye ve bölgedeki tüm yapıcı partnerlerle birlikte çalışacağım” demişti.

Kaynak: Dış Haberler

Sabah öksürükle uyandı, aynaya baktığında hayatının şokunu yaşadı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Harvard’la Beyaz Saray arasında yeni savaş: 60 milyon dolarlık fon kesildi - DünyaSon 10 yılda aktarılan tüm paranın kaydı istendi!İspanya’da ikinci şok! Elektrik kesintisinin ardından tüm mobil şebekeler çöktü - DünyaTüm mobil şebekeler çöktüFındıklar acil toplatıldı! Popüler atıştırmalıkta dışkı kaynaklı bakteri tespit edildi - DünyaFındıklar acil toplatıldı! "Dışkı kaynaklı bakteri var"Siyonist ordusu çocuk öldürmeyi hobi haline getirdi! İsrail muhalefeti Netanyahu'yu bombardımana tuttu - Dünya"Netanyahu çocuk öldürmeyi hobi haline getirdi!"Dünyanın ilk uçan arabası göklere hazır: İlk yolcusu ünlü isim oldu! - DünyaDünyanın ilk uçan arabasının yolcusu ünlü isim oldu!Kendi halkını bombalamayı reddeden Suriyeli pilot Al-Tattari 43 yıl sonra özgür! - DünyaEsad'ın emrine uymadı, 43 yıl hapis yattı...
Sonraki Haber Yükleniyor...