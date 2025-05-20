ABD'den sonra AB'den Suriye hamlesi: Yaptırımlar kaldırılıyor mu?

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'deki bakanlar zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

ABD'nin ardından Avrupa Birliği de Suriye'ye yönelik politikasında geri adım sinyali verdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de yapılan Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, bugün Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasının görüşüleceğini ve bu konuda bir uzlaşma beklediğini duyurdu.

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"ANLAŞMA ÇIKABİLİR"

Kallas, “Suriye konusunda bugün ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşacağımızı umuyorum” diyerek, AB'nin Suriye politikasında önemli bir değişikliğe gidebileceğini açıkladı.

GÖZLER WASHİNGTON'DAN SONRA BRÜKSEL'DE

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmak üzere kararname hazırlığında olduklarını açıklamıştı.

"ÖNCELİĞİMİZ, BÖLGEDE GÜVENLİĞİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI"

Kallas daha önce de “Esad diktatörlüğünün sona ermesi, olumlu ve uzun zamandır beklenen bir gelişme. Bu aynı zamanda Esad’ın destekçileri Rusya ve İran’ın zayıflığına işaret ediyor. Önceliğimiz, bölgede güvenliğin güvence altına alınması. Suriye ve bölgedeki tüm yapıcı partnerlerle birlikte çalışacağım” demişti.