ABD’den ilk açıklama: Türkiye ile Suriye masası kuruluyor!

Washington’da bugün gerçekleştirilecek kritik zirveyle birlikte, Türkiye ile ABD arasında Suriye dosyasında yeni bir dönem başlıyor. Ankara’nın yön verdiği diplomatik süreçte, sahadaki güvenlikten siyasi çözüm adımlarına kadar birçok başlık masaya yatırılacak.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin kritik Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısı bugün Washington’da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau'nun eş başkanlığında yapılacak toplantı, Türkiye ile ABD arasında Suriye sahasında güvenlik, istikrar ve siyasi çözüm için yeni bir iş birliği döneminin kapısını aralayacak.

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Diplomatik kaynaklara göre, Toplantının gündeminde, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda işbirliği, terörle mücadelede Türkiye liderliğindeki bölgesel çabalar, ve ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının seyri yer alıyor.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Michael Mitchell, Başkan Donald Trump’ın Suriye’ye uygulanan yaptırımları kaldırmak için başkanlık kararnamesi hazırladığını açıkladı. Mitchell, “Suriye önemli bir ülke ve ona yardımcı olmak için tüm bölgesel ortaklarımızla diyalog başlatmamız çok mantıklı” diyerek Türkiye’yle yürütülen temaslara dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN VURGUSU: TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Diplomatik kaynakların açıklamasına göre, toplantıda Türkiye adına konuşması beklenen Bakan Yardımcısı Yılmaz’ın, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, terör örgütlerinin tamamen temizlenmesi ve çok boyutlu işbirliği vurgusu yapacağı öğrenildi.

Ankara'nın özellikle siyasi çözüm süreci, insani yardım koordinasyonu ve PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör unsurlarına karşı ortak mücadele beklentisini dile getirmesi bekleniyor.

YENİ SAYFA MESAJI

Washington'da yapılacak görüşme, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırım politikasında geri adım attığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle kritik öneme sahip. Görüşmelerin ardından açıklanacak ortak bildiri, Türkiye’nin diplomatik etkinliği kadar Suriye’nin geleceğine dair atılacak adımlar açısından da belirleyici olacak.