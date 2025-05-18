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Enerji savaşı büyüyor! Petrol tankerine el koydular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Enerji savaşı büyüyor! Petrol tankerine el koydular
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Estonya'dan çıkan Liberya bayraklı Yunan petrol tankerine el koyduğu bildirildi. Olayla ilgili, "Rusya’nın öngörülemezliği bir kez daha ortaya çıktı" denildi.

Estonya, Rusya'nın Liberya bayrağı taşıyan bir Yunan şirketine ait olan Green Admire adlı petrol tankerini Sillamae Limanı'ndan ayrılmasının ardından alıkoyduğunu duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanlığı'nın konuya dair yazılı açıklamasında, Rusya, Estonya ve Finlandiya arasında "daha önce karşılıklı mutabakatla belirlenen ve deniz güvenliği açısından tercih edilen" uluslararası rotayı takip eden tankerin, Rus karasularında durdurularak ele geçirildiği ifade edildi.

MÜTTEFİK ÜLKELERE BİLGİ GEÇİLDİ

Olayın ardından Estonya hükümetinin Sillamae Limanı'ndaki gemi trafiğinin yalnızca ülke karasuları üzerinden yönlendirilmesine karar verdiği belirtilen açıklamada, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'nın şu ifadelerine yer verildi:

Bugün yaşanan olay, Rusya'nın öngörülemez şekilde hareket etmeye devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Olayla ilgili olarak müttefiklerimizi de bilgilendirdim.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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