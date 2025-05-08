Enerji savaşı büyüyor! Bir petrol şirketi daha yaptırım listesinde

ABD, yüz milyonlarca dolarlık İran petrolünün ticaretine aracılık ettiği gerekçesiyle Çinli rafineri şirketi Hebei Xinhai Chemical Group Co. Ltd. ve üç petrol terminali operatörüne yaptırım uyguladı.

ABD, İran petrolünün satın alınması veya teslimatınınkolaylaştırılmasında rolü bulunduğu gerekçesiyle Çin merkezli bir rafineri şirketine yaptırım uygulandığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan açıklamada, yüz milyonlarca dolar değerindeki İran petrolünün satın alınması veya teslimatın gerçekleştirilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Çinli rafineri şirketi Hebei Xinhai Chemical Group Co. Ltd. ve üç petrol terminali operatörünün yaptırım listesine alındığı belirtildi.

"GÖLGE FİLOSUNUN BİR PARÇASI"

Bu yaptırımın, Başkan Donald Trump'ın 4 Şubat 2025'te Ulusal Güvenlik Başkanlık Muhtırası'nı yayınlamasından bu yana ABD'nin Çin merkezli bağımsız rafineri şirketlerine yönelik üçüncü eylemi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD'nin ayrıca İran petrolünün Çin'e taşınmasını kolaylaştıran çok sayıda firmayı, gemiyi ve gemi kaptanını "İran'ın istikrarsızlaştırıcı davranışlarını ve terörist vekillerine desteği finanse eden gölge filosunun bir parçası" olarak belirlediği ifade edildi.