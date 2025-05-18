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Türkiye'den 18 ülkeye satış! 4 ayda 4,7 milyon dolar kazandırdı, ilk sırada Avrupa ülkeleri var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye&#039;den 18 ülkeye satış! 4 ayda 4,7 milyon dolar kazandırdı, ilk sırada Avrupa ülkeleri var
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'den ocak-nisan döneminde 18 ülkeye hamsi satışı gerçekleşti. Yılın ilk 4 ayında 1385 ton hamsi ihraç edilerek, 4 milyon 738 bin 385 dolar kazanç sağlandı. En çok satış ise Avrupa ülkelerine yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den bu yılın ilk 4 ayında 1385 ton hamsi ihraç edildiğini açıkladı. Söz konusu ihracattan da 4 milyon 738 bin 385 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, bu dönemde 18 ülkeye hamsi dış satımı yapıldığını ifade etti.

Gürdoğan, Türkiye'nin 4 aylık hamsi ihracatında Belçika'nın ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, ülkeye yapılan hamsi dış satımının geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 28, değerde de yüzde 37 arttığını vurguladı.

Türkiye'den 18 ülkeye satış! 4 ayda 4,7 milyon dolar kazandırdı - 1. Resim

İLK SIRADA AVRUPA ÜLKELERİ YER ALDI

Ülkeden Belçika'ya geçen yılın ocak-nisan döneminde 148 ton karşılığı 1 milyon 161 bin 406 dolarlık hamsi dış satımı yapıldığını aktaran Gürdoğan, söz konusu ihracatın bu yılın aynı döneminde ise 189 ton karşılığı 1 milyon 589 bin 543 dolara ulaştığını kaydetti.

Gürdoğan, Belçika'yı 1 milyon 37 bin 468 dolarla Fransa ve 723 bin 73 dolarla Almanya'nın takip ettiğini, hamsi ihracatında pazar çeşitliliğini ve ihracat potansiyeli artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'den 18 ülkeye satış! 4 ayda 4,7 milyon dolar kazandırdı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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