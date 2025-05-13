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Haberler > Ekonomi > Palamut, mezgit, istavrit ve hamsi... Vatandaş ucuz balığa doyacak

Palamut, mezgit, istavrit ve hamsi... Vatandaş ucuz balığa doyacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Av sezonunun sona ermesine rağmen balıkçı tezgahlarında satışlar devam ediyor. Fiyatların normale göre yüksek olduğunu belirten balıkçılar, önümüzdeki sezon da bolluk olacağını söyledi. Balıkçı esnafı Oktay Ertürk, "Palamut, mezgit, istavrit ve hamsi yiyecek halkımız. Ucuz balık yiyecekler yani." dedi.

Zonguldak'ta balıkçı esnafı Oktay Ertürk, balık sezonunun geçen ay sona ermesine rağmen tezgahlarda satışların devam ettiğini ifade etti. Ertürk, gelecek sezondan ise umutlu olduklarını dile getirdi.

Palamut, mezgit, istavrit ve hamsi... Vatandaş ucuz balığa doyacak - 1. Resim

"FİYATLAR NORMALDEN BİRAZ DAHA YÜKSEK" 

Balık halinde tezgâhların doluluğu azalsa da satışlar devam ediyor. Esnaf Oktay Ertürk, sezonun bitmesiyle birlikte balık arzında ciddi azalma yaşandığını belirterek, "Küçük kayıklar yakalıyor. Küçük ağcılar ağ atıyor. Küçük oltacılar yakalıyor. Biraz fiyatlar yüksek. Normalden biraz daha yüksek" dedi.

Palamut, mezgit, istavrit ve hamsi... Vatandaş ucuz balığa doyacak - 2. Resim

"GELECEK SEZON DA BOLLUK VAR" 

Ertürk, fiyatların yüksekliğini mevcut şartlara bağladı. Her yıl olduğu gibi yeni sezonda da balığın bol olacağını öngördüklerini ifade eden Ertürk, "Gelecek sezon da bolluk var. Bol balık yiyecek yani. Palamut, mezgit, istavrit ve hamsi yiyecek halkımız. Ucuz balık yiyecekler yani. Yine halka ucuz balık yedireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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