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Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'a ait FSRU ilk kez yurt dışında görev yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ&#039;a ait FSRU ilk kez yurt dışında görev yapacak
Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'a ait FSRU'nun ilk kez yurt dışında görev yapacağını açıkladı. Bayraktar, "Hem ülkemizin hem de Mısır'ın doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak esnek ve verimli bir kullanım modeli devreye alınmış olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yazılı açıklamasında Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ve heyeti ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'a ait FSRU ilk kez yurt dışında görev yapacak - 1. Resim

"ÇEŞİTLİ ALANLARDA PAYLAŞIMI ARTIRACAĞIZ"

Toplantı sonrası Türkiye-Mısır diplomatik ilişkilerinin 100. yılında enerji alanındaki işbirliğini güçlendirecek 2 önemli anlaşmaya imza attıklarını ifade eden Bayraktar, "Sayın Badawi ile hidrokarbonlar ve madencilik alanlarındaki iş birliğimizi kurumsal bir zemine taşıyan Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Bu kapsamda petrol, doğal gaz, jeotermal, hidrojen ve kritik mineraller gibi stratejik alanlarda ortak çalışmalar yürütecek teknik bilgi ve uzmanlık paylaşımını artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'a ait FSRU ilk kez yurt dışında görev yapacak - 1. Resim

"İLK KEZ YURT DIŞINDA GÖREV YAPACAK"

Bayraktar, ayrıca iki ülke arasında yeni bir anlaşma ile Türkiye'nin bir ilki daha gerçekleştirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Milli şirketimiz BOTAŞ ile Mısır'ın kamu enerji şirketi EGAS arasında imzalanan sözleşme ile BOTAŞ envanterindeki bir FSRU ilk kez yurt dışında dönemsel görev yapacak. Böylece hem ülkemizin hem de Mısır'ın doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak esnek ve verimli bir kullanım modeli devreye alınmış olacak. Bu adımların Türkiye-Mısır enerji ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyor, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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