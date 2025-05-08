Elektrik ve gaz faturalarına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar 'yavaş yavaş' diyerek açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Suriye'ye doğal gaz ihracatı için tarih verdi. Bakan Bayraktar, "Suriye'ye 3 ay içinde doğalgaz vereceğiz" dedi. Bakan Bayraktar aynı zamanda elektrik ve doğal gaz faturasına zam sorusuna cevap verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa'yı sarsan elektrik kesintileri, Somali'de doğal gaz ve petrol aramaları, Suriye'ye gaz ihracatı başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bayraktar, "Suriye'ye 3 ay içinde doğalgaz vereceğiz" dedi. Bakan Bayraktar elektrik ve doğal gaz faturasına zam konusunda, "Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da yavaş yavaş desteğin kaldırılması söz konusu" dedi.

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar şunları kaydetti:

TÜRKİYE ENERJİDE MERKEZ ÜLKE

"Dünyada çok önemli bir kırılma dönemindeyiz. Fiili çatışmalar, ticaret savaşları gibi. Dünyada yeni bir düzene doğru ilerliyoruz. Nadir toprak elementine erişim çok önemli hale geldi. Geçen hafta herkesi şoke eden bir elektrik kesintisi yaşandı. Herkesin gözü arz güvenliğine çevrildi. Türkiye biliyorsunuz enerjide dışarıdan karşılıyor. Enerji diplomasisini biz enerji güvenliğimizin en önemli yeri olarak kullanıyoruz. Son zirvede 14 ülkeden katılım gerçekleşti. Bu aslında bize şunu söylüyor: Türkiye enerjide bir merkez ülke. Türkiye 3 şey ile merkez birinci olarak coğrafi konumu. 2. olarak Türkiye'nin iktisadi büyüklüğü. Üçüncüsü ise muazzam bir alt yapı yatırımı ile.

FETÖ'CÜLER TÜRKİYE'Yİ SOMALİ'DE SÖMÜRGECİ GİBİ GÖSTERİYOR

Petrol ve doğalgaz aramasında çok farklı bir süreç başladı. Türkiye olarak, kendi denizlerimizde, karalarımızda kendi ekiplerimizle arama yapmaya karar verdik. Türkiye Petrolleri olarak uluslararası şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Türkiye'de yaptığımız keşiflerin arkasında çok önemli çalışmalar var.

Türkiye'nin Somali ile sömürgeci ülke mantığında bir anlaşma yaptığına dair haberler gündeme geldi. Bu tamamen FETÖ'cü hesapların ortaya attığı bir iddiadır. Bazı FETÖ'cü hesaplar Türkiye'de Somali'de sömürgeci bir varlık gösteriyor gibi göstermeye çalışan paylaşımlar yaptı.

DÜNYA TERK ETTİĞİNDE TÜRKİYE SOMALİ'Yİ TERK ETMEDİ

Bütün dünyanın Somali'yi terk ettiği anda Türkiye yardım elini uzattı. Geçtiğimiz yıl yaptığımız anlaşmalar neticesinde Somali'de çalışmaları farklı bir aşamaya getirdik. Önemli bir hidrokarbon ülkesi olabilir. Denizlerinde çok önemli potansiyel var. Somali'de denizde ve karada 3 noktada petrol araması yapmaya karar verdik. Denizde aramalar başladı. Biz sismik çalışmayı yapmadan rezerv açıklamıyoruz. Somali'de varlığımızdan rahatsız olanlar, Somali'yi farklı bir noktaya taşıyacak büyük bir keşfi baltalama çalışmasıdır. Biz bunu Karadeniz gazını keşfederken de yaşadık.

IRAK'TA PETROL GAZ ÜRETİMİNDE DAHA FAZLA ROL OYNAYACAĞIZ

Irak bizim doğal ortağımız. Her alanda iş birliği yapabileceğimiz yaptığımız bir ortak. Enerji üzerinde 3 konuya bakıyoruz. Türkiye Irak'ta petrol gaz üretiminde daha fazla rol oynayacak.

SURİYE'YE 3 AY İÇİNDE DOĞAL GAZ VERECEĞİZ

Suriye'ye 3 ay içinde doğalgaz vereceğiz. Bu Halep'te kullanılacak. Suriye'de elektrik üretimi için çok önemli. Orada yaşamın normalleşmesi için önemli katkılarda bulunuyoruz. Suriye'nin 13 yılda bütün alt yapısı bitmiş konumda. Suriye Dışişleri Bakanı "10 bin Watt (W) enerjiye ihtiyacımız var ama sadece 1.000 watt üretebiliyoruz" dedi. Suriye'de bugün bütün işyerlerinin önünde jeneratör var.

Suriye yönetimine petrol üretebileceğimizi söyledik.

AVRUPA DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN SEBEBİNİ BİLMİYOR

Olayı çok yakından takip ediyoruz. Kesintilerin nedenini onlar da bulmuş değil. Siber saldırı kesinlikle olmamıştır diyemeyiz. Sistemde çok dengeli bir üretim portföyü yoktu.

Türkiye'de kömür gibi alternatif enerjileri mutlaka yaşatmamız lazım. Mutlaka sizin üretim sepetinizde dengeli bir dağılım olması lazım. Sadece yenilebilir enerji kullanacağım dediğiniz zaman, krizlerde zorluk yaşıyorsunuz. Avrupa'da o gün çok dengeli bir üretim yapılamadı. Herkes elektriğin önemini anladı. Sağlıktan, bankacılığa her alanda enerjinin önemi anlaşıldı.

FATURALARA ZAM GELECEK Mİ?

1 Şubat'ta elektrikte maliyetin ödenmesi dönemine geçildi. Bugüne kadar maliyeti ödenmiyordu, artık ödenecek. Belli tüketimin üzerindeki 1.2 milyon hane elektriğin gerçek maliyeti neyse ona katlanacak. Bu abonelerimizin yüzde 3'ü, biz yüzde 97'lik gurubu desteklemeye devam ediyoruz. Son 3 yılda yaklaşık 1 trilyon TL doğal gaz ve elektrik desteği verdik.

Devlet olarak biz pandemi döneminde ihtiyacı olan olmayan her kesime destek sağladık. 1 Şubat'tan itibaren sosyal adalet gereği gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar bundan istifade etsin istedik. Doğal gazda hala yüzde 100 destek veriyoruz. Şu anda 240 kws'te tüketimde yüzde 50'sini hala devlet ödüyor. Doğal gazda faturanın yüzde 70'ini devlet karşılıyor. Doğal gazda elektrik benzeri modeli uygulamak istiyoruz.

Dar gelirli, sabit gelirli, emekli vatandaşlarımızı daha çok destekleyebilmek için adımlar atacağız.

Elektrik ve doğal gaza yeni bir zam yok. Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da desteğin yavaş yavaş kaldırılması söz konusu."