Tüketici tercihi sıfır araca kaydı! Quick Finans raporu

ÖMER TEMUR - Quick Finans, SmartIQ iş birliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu’nun eylül ayına ilişkin verilerini paylaştı.

Açıklamaya göre eylülde sıfır kilometre binek ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki aya kıyasla yüzde 8,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,71 artarak 110 bin 302 adede ulaştı. Söz konusu rakam, 2024’ün ilk 9 ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 9,2’lik bir büyüme gösterdi.

İkinci el otoda ise 15 yaşına ve 350 bin kilometreye kadar olan araç satışları, bir önceki aya göre yüzde 4, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 artışla beklentilerin altında kaldı. Ancak yılın ilk 9 ayı baz alındığında satışlarda yüzde 9,9’luk artışla sıfır kilometre pazarıyla benzer bir büyüme yaşandı.

Piyasa temsilcileri, distribütör kampanyaları nedeniyle sıfır araçlarla fiyat farkının azalmasının tüketicilerin tercihini sıfır kilometre araçlara yönelttiğini ve fiyatlar enflasyonun altında kalmasına rağmen beklenen talebin oluşmadığını değerlendiriyor.