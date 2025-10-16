Gazze zirvesi dünyanın gündeminden düşmüyor: Türkiye gerekli bir oyuncu
Gazze Zirvesi dünya basınında geniş yankı buldu. İsrail medyası, ateşkes planında Türkiye’nin belirleyici rolüne dikkat çekerken, AP ajansı “Netanyahu zirveye katılmak istedi ama Erdoğan izin vermedi” ifadelerini öne çıkardı.
Gazze’ye barışı getiren Mısır’daki zirvenin yankıları dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. İsrail basını, ateşkes planında Ankara’nın etkisinin çok büyük olduğunu aktardı.
Siyonist analist Shay Gal “Türkiye’nin olduğu bir masadan İsrail’in zaferle kalkması mümkün değil” yorumunda bulundu.
"ERDOĞAN İZİN VERMEDİ"
İngiliz The Guardian “Zirvede belirleyici rol Türkiye’nindi” derken, Yunan Naftemporiki gazetesi “Türkiye hem Orta Doğu hem Ukrayna’da bir defa daha gerekli oyuncu olduğunu gösterdi” şeklinde yazdı.
AP ajansı ise “Netanyahu zirveye katılmayı çok istiyordu ancak Erdoğan buna izin vermedi” ifadelerini kullandı.
