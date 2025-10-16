Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BİM'den tabiata 2,5 milyon ağaç tohumu

BİM'den tabiata 2,5 milyon ağaç tohumu

BİM'den tabiata 2,5 milyon ağaç tohumu
BİM, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında çevreye önemli bir katkıda bulunuyor. Ecording iş birliğiyle başlatılan projede, ecoDrone teknolojisi kullanılarak Muğla Marmaris’te 31 hektarlık alana 2,5 milyon ağaç tohumu atılacak.

BİM, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında çevreye önemli bir katkıda bulunuyor. Ecording iş birliğiyle başlatılan projede, ecoDrone teknolojisi kullanılarak Muğla Marmaris’te 31 hektarlık alana 2,5 milyon ağaç tohumu atılacak.

“Dost’tan Doğaya” mottosuyla hayata geçirilen projede, özel üretilen Dost Süt ürünleriyle tüketiciler de tabiat dostu harekete katılacak ve QR kod sistemiyle tohumların gelişimi takip edilebilecek.

BİM Ticaret Başkanı Umut Baba, “Sürdürülebilirliği sadece bir hedef değil, tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu projeyle hem tabiata hem de topluma uzun vadeli katkılar sunuyoruz” dedi.

