Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var?

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM&#039;de bugün hangi ürünlerde indirim var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bim aktüel 15 Ekim kataloğu 2025 ve bim indirimli ürünleri belli oldu. Birçok kişi bugünkü ürünleri merak ediyor. Bim'in ürünleri aynı zamanda bim online alışveriş sitesi üzerinden de temin edilebilecek. İşte BİM 15 Ekim 2025 Çarşamba indirimleri...

BİM marketlerde indirimli ürün satışları devam ediyor. BİM market 15 Ekim 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesinde beyaz eşya ve mobilyalar öne çıkıyor

BİM markette 15 Ekim'de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var?İşte tüm ayrıntılar...

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? - 1. Resim

BİM'DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR? 

Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk, bebek yatağı, sallanan dinlenme koltuğu, buzdolabı, bulaşık makinesi indirimli bir şekilde Bim'de raflarda yer aldı. 

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? - 2. Resim

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? - 3. Resim

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? - 4. Resim

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? - 5. Resim

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? - 6. Resim

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? - 7. Resim

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? - 8. Resim

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? - 9. Resim

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? - 10. Resim

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? - 11. Resim

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? - 12. Resim

BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? - 13. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail’den Hıristiyan kiliselere gizli operasyon: ABD’li papazlar dahil edilmiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İnci Taneleri neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? Yeni sezon tarihi belli oldu - Haberlerİnci Taneleri neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? Yeni sezon tarihi belli olduAnadolu Efes - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague mücadelesi canlı yayınlanacak! - HaberlerAnadolu Efes - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague mücadelesi canlı yayınlanacak!Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? - HaberlerBolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak?Fatih Ürek öldü mü, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı! - HaberlerFatih Ürek öldü mü, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı!Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor! - HaberlerFenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor!Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri açıklandı - HaberlerFenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...