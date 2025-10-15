BİM 15 Ekim 2025 aktüel: BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var?
Bim aktüel 15 Ekim kataloğu 2025 ve bim indirimli ürünleri belli oldu. Birçok kişi bugünkü ürünleri merak ediyor. Bim'in ürünleri aynı zamanda bim online alışveriş sitesi üzerinden de temin edilebilecek. İşte BİM 15 Ekim 2025 Çarşamba indirimleri...
BİM'DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?
Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk, bebek yatağı, sallanan dinlenme koltuğu, buzdolabı, bulaşık makinesi indirimli bir şekilde Bim'de raflarda yer aldı.
