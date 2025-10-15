Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor!

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi&#039;nde heyecan sürüyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta belli oldu! Türkiye’yi temsil eden son şampiyon Fenerbahçe Beko, kendi sahasında güçlü Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. EuroLeague’deki dev mücadele için geri sayım başladı.

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak netlik kazandı. EuroLeague sezonuna Paris Basketbol galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, sonraki üç maçta istediği sonuçları alamadı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekip, taraftarının desteğiyle zirve yarışında iddialı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih ise dört maçta iki galibiyet ve iki yenilgi alırken İstanbul deplasmanında zorlu bir sınav verecek.

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor! - 1. Resim

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Avrupa’nın en güçlü ekiplerinden biri olan Bayern Münih’i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor! - 2. Resim

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

EuroLeague’in beşinci haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 16 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılacak. Mücadele 20.45’te başlayacak. 

Sezona Paris Basketbol galibiyetiyle iyi başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından oynadığı üç maçta beklenen sonuçlara ulaşamadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, öldü mü, hastalığı nedir? Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, öldü mü, hastalığı nedir? Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı! - HaberlerFatih Ürek sağlık durumu nasıl, öldü mü, hastalığı nedir? Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı!Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri açıklandı - HaberlerFenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri açıklandıTürkiye Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, maç ne zaman? Maç Timsah Arena'da oynanacak! - HaberlerTürkiye Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, maç ne zaman? Maç Timsah Arena'da oynanacak!KYK ek yerleştirmeye kimler başvurabilir? Başvurular başladı - HaberlerKYK ek yerleştirmeye kimler başvurabilir? Başvurular başladıCan Borcu neden final yapıyor, devam edecek mi? 29. bölüm tarihi merak ediliyor - HaberlerCan Borcu neden final yapıyor, devam edecek mi? 29. bölüm tarihi merak ediliyorALES/3 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM ALES/3 sınav ve başvuru tarihi merak ediliyor - HaberlerALES/3 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM ALES/3 sınav ve başvuru tarihi merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...