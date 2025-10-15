Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor!

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak netlik kazandı. EuroLeague sezonuna Paris Basketbol galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, sonraki üç maçta istediği sonuçları alamadı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekip, taraftarının desteğiyle zirve yarışında iddialı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih ise dört maçta iki galibiyet ve iki yenilgi alırken İstanbul deplasmanında zorlu bir sınav verecek.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Avrupa’nın en güçlü ekiplerinden biri olan Bayern Münih’i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

EuroLeague’in beşinci haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 16 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılacak. Mücadele 20.45’te başlayacak.

Sezona Paris Basketbol galibiyetiyle iyi başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından oynadığı üç maçta beklenen sonuçlara ulaşamadı.