İsveç diplomatları sessiz kaldı! Greta Thunberg, İsrail’deki bilinmeyen işkenceyi anlattı

İsveçli aktivist Greta Thunberg, Aftonbladet gazetesine verdiği röportajda, İsrail’de gözaltında tutulduğu beş gün boyunca yaşadığı fiziksel şiddet, hakaret ve aşağılamaları anlattı.

Thunberg, “Üzerime İsrail bayrağı attılar. Bayrak yüzüme her değdiğinde beni tekmeliyorlardı,” dedi. Ellerinin kelepçeli olduğunu, başını her kaldırdığında vurulup yere bastırıldığını söyledi.

“Bayrak etrafımdaydı. Bana değdikçe vuruyorlardı. Başımı kaldırmam yasaktı. Her seferinde tekmelendim.”

Gardiyanların kendisine küfrettiklerini belirten Thunberg, İsrail polisi tarafından el konulan çantasının üzerine “Whore Greta” yazıldığını, üstüne müstehcen resimlerle İsrail bayrağı çizildiğini söyledi.

İlgili Haber İsrail alıkoyduğu aktivistlere ne yapıyor? Tanıklar bilinmeyenleri anlattı

“Eşyalarımı parçaladılar. Filistin’le ilgili olduğunu düşündükleri her şeyi kestiler, selfie çektiler. On kişi sırayla gelip resim çektiriyordu.”

Thunberg, gardiyanların su ve yemek vermediğini, mahkûmların kirli lavabolardan su içmeye zorlandığını aktardı:

“Güneşin altında kafeslere konulduk. Bayılanlar oldu. Su istedikçe gülüp şişeleri önümüzdeki çöp kutularına attılar."

'BENİ DİZ ÇÖKTÜRDÜLER, BEN-GVİR BAĞIRIYORDU: SEN TERÖRİSTSİN'

Greta Thunberg, sorgu sırasında aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in de bulunduğunu söyledi.

“Bir anda alana geldi. ‘Siz teröristsiniz, Yahudi bebekleri öldürmek istiyorsunuz!’ diye bağırıyordu. Karşı çıkanlar dövüldü, yere atıldı. Başımı kaldırdığımda yanımdaki görevli tekme atıyordu.”

Thunberg, bir temizlik odasına götürülüp diz çökmeye zorlandığını ve Ben-Gvir’in orada medyaya poz verdiğini anlattı:

“Ben-Gvir kameralar önünde, ‘Senin hapiste çürümeni şahsen sağlayacağım. Sen Hamas’sın’ dedi. Ben ise sakin kalıp BM sözleşmelerini hatırlattım.”

ELÇİLİK SU GETİRMEDİ, SADECE YARISI İÇİLMİŞ BİR ŞİŞE

Greta Thunberg, İsveçli diplomatların da kendilerini yalnız bıraktığını söyledi.

Tutuklular, konsolosluk personeline gördükleri işkenceyi, yaralarını ve su eksikliğini anlatmalarına rağmen yardım göremediklerini aktardı: