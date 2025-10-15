Gizemli ölüm: Influencer anne ve kızı şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Yerel basında yer alan haberlere göre, 10 Ekim Cuma günü, Instagram’da 54 binden fazla takipçisi bulunan model Lidiane Aline Lorenco (33) ve kızı Miana Sophya Santos’un (15)cesetleri, Rio de Janeiro’nun güneybatısındaki Barra da Tijuca semtindeki bir apartman dairesinde bulundu.

G1’in, soruşturmayı yürüten polis karakoluna dayandırdığı haberine göre, dairede ya da cesetlerde herhangi bir darp ya da şiddet izine rastlanmadı.

KÖTÜ KOKU İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

İtfaiye ekipleri, komşuların kötü kokudan şüphelenerek ihbarda bulunmasının ardından olay yerine çağrıldı. Anne ve kızın, evin farklı odalarında hayatını kaybetmiş şekilde bulunduğu belirtildi. Miana’nın salonda, annesi Lorenco’nun ise yatak odasında bulunduğu aktarıldı.

HERHANGİ BİR DARP İZİ YOK

Olay yerinde yapılan ilk adli incelemede herhangi bir saldırı bulgusuna rastlanmadığı, cesetlerin otopsiye gönderildiği ancak ölüm nedenlerinin henüz belirlenemediği açıklandı. G1’e konuşan yetkililer, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için ileri tetkiklerin sürdüğünü belirtti. Öte yandan anne ve kızın, ölü bulunmadan önce beş gündür görülmedikleri ifade edildi.

Miana Sophya Santos’un 2017'de çekilen bir fotoğrafı...

TÜM İHTİMALLER ARAŞTIRILIYOR

Anne-kız, 12 Ekim Pazar günü Santa Cecília Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Model ve sosyal medya fenomeni olan Lorenco’nun, aynı zamanda Rio’da özel bir üniversitede tıp eğitimi aldığı belirtildi. Aile üyelerinin sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre, Lorenco'nun yaklaşık beş yıl önce Rio’ya taşındığı, kızının ise kısa süre önce onun yanına yerleştiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin tüm ihtimalleri değerlendirdiği bildirildi.