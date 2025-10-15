Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı'nın temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı için 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, İŞKUR süreci tamamlandı ve şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 2 bin 764 sürekli işçi alımı için 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kadroları için değerlendirme ve kura süreci başladı.

Adaylar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adaylar şimdi “Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna cevap arıyor. 

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları işlemleri 13 Ekim itibarıyla sona erdi. Değerlendirme işlemlerinin başlamasıyla beraber başvuru şartlarını sağlayan ve kuraya katılmaya hak kazanan adaylar açıklığa kavuşacak. 

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Henüz Bakanlık tarafından kura yeri ve takvimi hakkında açıklama yapılmadı.  Ekim ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimi günü ve saatinin duyurulması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Başvuru Sonuçları Sorgulama Ekranı

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN CANLI İZLENECEK?

Sağlık Bakanlığı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da işçi alımlarında da adayları kura çekimiyle belirleyecek. Atanacak kişiler için yazıl ya da sözlü sınav yapılacak, seçim tamamen kura yöntemiyle gerçekleşecek. 

Geçen sene yapılan atamalarda kura çekimi Sağlık Bakanlığı YouTube hesabından canlı olarak yayınlanmıştı. Bu yıl yapılacak alımlarında benzer şekilde canlı yayında açıklanması bekleniyor.

