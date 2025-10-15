Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Başvuru Sonuçları Sorgulama Ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN CANLI İZLENECEK?

Sağlık Bakanlığı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da işçi alımlarında da adayları kura çekimiyle belirleyecek. Atanacak kişiler için yazıl ya da sözlü sınav yapılacak, seçim tamamen kura yöntemiyle gerçekleşecek.

Geçen sene yapılan atamalarda kura çekimi Sağlık Bakanlığı YouTube hesabından canlı olarak yayınlanmıştı. Bu yıl yapılacak alımlarında benzer şekilde canlı yayında açıklanması bekleniyor.