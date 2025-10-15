Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
HMGS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Eylül 2025 tarihinde yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi.

ÖSYM tarafından 28 Eylül’de düzenlenen 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) için sonuç tarihi bekleniyor.

Adaylar, sonuç duyurusunun yapılacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Konuya ilişkin ÖSYM’nin resmi açıklaması arama motorlarında sorgulatılıyor. 

HMGS/2 SORU CEVAPLARI YAYIMLANDI

2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınavın gerçekleştiği gün (28 Eylül 2025) yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularına ÖSYM'nin  "https://ais.osym.gov.tr"  adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişim sağlayabilecek.

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, HMGS/2 sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

